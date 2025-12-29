Roma-Genoa, le formazioni ufficiali

Evan Ferguson (IMAGO)

Le formazioni scelte da Gasperini e De Rossi per Roma-Genoa, posticipo della 17ª giornata di Serie A

Il 2025 della Serie A si chiude con una sfida più che romantica: quella che sancisce il ritorno di Daniele De Rossi allo Stadio Olimpico per la prima volta da avversario della sua Roma nel posticipo della 17ª giornata.

I giallorossi, reduci dalla pesante sconfitta nello scontro diretto contro la Juventus, vogliono ottenere i tre punti per concludere un 2025 quasi perfetto, che li ha visti essere in cima alla classifica dell’anno solare in Serie A. Con un successo, inoltre, Mancini e compagni tornerebbero al 4° posto scavalcando proprio i bianconeri.

Il Genoa, invece, ha perso le ultime due partite contro Inter e Atalanta ed è tornata a ridosso della zona retrocessione, piazzandosi al momento a +2 dal Verona diciottesimo. I rossoblù, quindi, dovranno vincere per allontanare le inseguitrici.

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio, sono state rese note le formazioni scelte da Gasperini e De Rossi per la sfida.

Le formazioni di Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Dovbyk, Tsimikas, Romano, Pisilli, Mirra, Ghilardi, El Shaarawy.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi

A disposizione:

Genoa, Malinovskyi (imago)

Dove vedere Roma-Genoa in tv e in streaming

La partita tra Roma e Genoa, in programma allo Stadio Olimpico alle ore 20.45 e valida per la 17ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda Sky Sport, i canali dedicati saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport 251