Gian Piero Gasperini, allenatore Roma – IMAGO

L’allenatore della Roma Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Stoccarda

Nuovo turno di Europa League, nuova vittoria da centrare per la Roma. Domani, giovedì 22 gennaio alle ore 21:00, i giallorossi ospiteranno lo Stoccarda. Dybala e compagni sono reduci da 3 successi consecutivi nella competizione contro Rangers (0-2), Midtjylland (2-1) e Celtic (0-3).

La squadra punta a una vittoria per entrare nella top 8 della League Phase di Europa League ed evitare, così, i playoff. Al momento la Roma occupa la decima posizione in classifica, con 12 punti in 6 gare.

Alla vigilia del match, Gian Piero Gasperini ha analizzato la gara contro lo Stoccarda. L’allenatore della Roma ha dichiarato: “La squadra direi che sta bene, a parte Hermoso che è infortunato e i soliti. Stiamo attraversando un buon momento sotto l’aspetto fisico, è chiaro che domani sarà una partita ravvicinata rispetto a quella con il Milan, che è quella di maggiore attenzione. In Europa League una buona posizione ce l’abbiamo e sappiamo che vincendo abbiamo grosse possibilità di saltare i playoff, ma è vero che indubbiamente il campionato è quello su cui abbiamo maggiore attenzione“.

“La Roma si è contraddistinta da subito per questo tipo di mentalità. Ho trovato subito un gruppo molto motivato, che voleva fare una stagione importante con grande disponibilità. Mi auguro che andando avanti si riesca a migliorare l’aspetto qualitativo, soprattutto offensivo, che in alcune partite è stato il nostro punto debole. A livello di prestazioni sono state rarissime quelle in cui la squadra non ha risposto“, ha proseguito così.

Le parole di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha proseguito parlando di Dybala: “Secondo me aveva fatto bene in un certo punto della stagione, poi ha avuto una ricaduta e ci ha messo un po’ di tempo per recuperare. Gli anni passano e magari sul profilo della velocità ha qualcosa in meno, ma ha capacità di giocare e soprattutto se è supportato dai compagni riesce a essere determinante“.

L’allenatore della Roma ha poi anche parlato delle ambizioni europee del club: “Io non metto il punto sulla vittoria dell’Europa League. Vincere un trofeo in Europa per le squadre italiane è diventato un problema, bisogna vedere anche le partite di ieri. Bisogna spostare un attimo l’obiettivo, pensare a migliorarci e a crescere per cercare di diventare una squadra più forte. Forse così si arriva a vincere qualcosa”.

Capitolo 4° posto: Gasperini ha dichiarato “Noi abbiamo sempre giocato per fare il massimo, è chiaro che all’inizio della stagione un po’ tutti non sapevamo bene quale fosse la nostra dimensione. Dopo 21 giornate non c’è niente di definitivo, però se rimaniamo in questa posizione vorrà dire che ce la saremo conquistata. Faremo di tutto per difendere questo 4° posto e possibilmente per incrementarlo, tutto parte dalla considerazione che si ha di noi stessi”.

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma (IMAGO)

“Bailey? Gli infortuni hanno determinato questa scelta”

L’allenatore giallorosso ha poi parlato di come è nata la scelta di interrompere il prestito di Bailey: “Bailey purtroppo ha avuto un’esperienza negativa, nel senso che il primo giorno di allenamento si è infortunato e poi è stato tutto un calvario visto che l’infortunio è durato tantissimo. Ogni volta sembrava potesse recuperare e poi magari aveva una ricaduta, è stato un peccato perché è un giocatore del quale si pensava potesse essere un valore aggiunto. Gli infortuni hanno determinato questa scelta. Questo apre una casella, non so cosa può succedere in questi dieci giorni. Quello che penso io è che se arrivano situazioni che possono determinare un miglioramento – come per Malen – va bene, altrimenti si sta come siamo”.