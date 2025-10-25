Roma, Gasperini: “Finora c’è sempre stata reazione. Ferguson? Mancano risposte evidenti” | LIVE

Le parole di Gasperini in conferenza stampa

Dopo la sconfitta in Europa League, la Roma vuole ripartire con il piede giusto a partire dalla sfida esterna contro il Sassuolo (in programma domenica 26 ottobre alle ore 15).

Gian Piero Gasperini ha presentato così la partita in conferenza stampa: “Il problema principale è la mancanza di attitudine ad attaccare l’area? Sì, lo è, ma si tratta di una caratteristica allenabile. In attacco, come in difesa, si gioca di reparto con posizione, smarcamenti e altro ancora. Dobbiamo recuperare tutti i giocatori, dopo Dybala è tornato Bailey e ora bisogna dare una risposta in quel senso“.

L’allenatore giallorosso è tornato sulle parole del post partita contro il Viktoria Plzen: “Esame di coscienza? Intendevo che bisogna lavorare assieme per capire come giocare in zone più pericolose, soprattutto dentro l’area, come si attacca la profondità e come si creano i presupposti per fare gol. Quello che mi consola è che finora c’è sempre stata la reazione, a dimostrazione che dal punto di vista atletico siamo sempre”.

Si è poi soffermato sulla situazione di Ferguson: “Ha preso finora a 9 partite su 10. Lui deve dare delle risposte sul campo, al momento stanno mancando in maniera evidente. Ieri l’ho visto fare il primo allenamento giusto, ha 21 anni ed è reduce da campionati in cui ha giocato poco. Bisogna dargli fiducia, com’è giusto che sia, ma l’unica soluzione è quella di lavorare. Non è necessario giocare sempre con un centravanti alto e fisico, quello che conta sono altre cose come la velocità, la tecnica, l’abilità nel tiro e nel triangolare. Certo, se poi hai qualcuno che ti risolve dei problemi meglio ancora“.