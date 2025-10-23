Le parole di Gian Piero Gasperini al termine della partita di Europa League contro il Viktoria Plzen

Gian Piero Gasperini è intervenuto al termine della partita contro il Viktoria Plzen per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi.

La Roma con questa sconfitta, resta a 3 punti nel girone unico di Europa League dopo tre giornate caratterizzate da due sconfitte e una vittoria.

Il prossimo 6 novembre, i giallorossi voleranno a Glasgow per la quarta giornata della competizione contro i Rangers.

Di seguito il commento di Gasperini nel post partita.

Le parole di Gian Piero Gasperini

L’allenatore giallorosso non nasconde i problemi riguardanti l’attacco: “La squadra ha lottato fino alla fine, ha cercato di pareggiare e di fare gol. Siamo stati mosci nelle conclusioni. C’è tanta gente che non segna da tanto tempo, bisogna farsi un’esame di coscienza. Come mai? Ci sono dei problemi. La fiducia ai giocatori viene data dalle prestazione, dai risultati. Soprattutto nel primo tempo c’erano molti spazi, se non sono stati sfruttati dobbiamo chiederci perché. La possibilità di giocare bene c’era, soprattutto di entrare di più in area. Sono cose che dobbiamo fare per aumentare la nostra prolificità in attacco.”



Poi sulle possibili soluzioni: “Si può risolvere la situazione con questi giocatori? Si deve risolvere con questi giocatori, tutti devono fare un assist in più, un tiro in più, un gol in più. Tutti, anche se lo score di alcuni non è così alto. Ho visto prestazioni molto buone di diversi elementi ma con questi risultati vengono giudicate negativamente.”

Gasperini: “Koné è da valutare, era abbastanza zoppicante”

L’allenatore giallorosso si è poi soffermato su alcuni giocatori: “Ziolkowski? È un ragazzo e va recuperato, magari ha bisogno di un po’ più di tempo per questo tipo di partite. Perché Tsimikas non gioca? Scelta tecnica. Wesley sta facendo delle ottime gare con grande spinta, anche se ogni tanto sbaglia qualche cross. Dall’altra parte ha fatto molto bene Celik contro l’Inter.”

Ha poi concluso sulle condizioni di Manu Koné: “Vedremo domani come sta. Era abbastanza zoppicante”