L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport

La Roma vince contro il Celtic. A Glasgow la sfida è terminata 0 a 3 con le reti segnate Ferguson (doppietta) e l’autogol di Scales. Al termine del match, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

L’allenatore della Roma ha dichiarato: “Complimenti reciproci con Italiano e bella serata per il calcio italiano? Ci voleva, ne abbiamo bisogno. Non è mai facile vincere in trasferta su questi campi, in questi stadi bellissimi, storici, pieni di pubblico e di gente“.

Riguardo i cambi Gasperini ha detto: “Ci stavamo tutti perché è un momento della stagione dove abbiamo bisogno di fare delle valutazioni importanti, e bisogna farle in partite che contano. E questa era una partita che contava. Giocare in questo stadi non è mai facile, con queste squadre che arrivano da una serie di risultati positivi“.

L’allenatore ha parlato di Evan Ferguson, protagonista di serata con una doppietta: “Ha fatto in campo quello che ultimamente fa qualche volta in allenamento. È un ragazzo giovane e bisogna avere anche un attimo di pazienza. È un ragazzo che, al di là dei gol, è importante che giochi con questa intensità, con questo spirito, con questa corsa e che non si abbatta. Che metta in campo le sue qualità“.

“Mercato? Se ne parlerà più avanti”

L’allenatore ha analizzato la differenza del livello degli avversari tra Italia ed Europa: “Qui incontri squadre che sono leader nei loro campionati, quindi sono altri tipi di partite. Sono partite più aperte, perché sono squadre che hanno la fiducia e la convinzione di fare sempre gol, e di attaccare con tanti uomini. Quindi le partite vengono fuori in modo diverso rispetto a molte del nostro campionato dove ci sono molti meno spazi e possibilità di giocare. Di riflesso, molto spesso incontri anche degli attaccanti micidiali e fortissimi. È un po’ singolare dire che è più facile giocare in Europa. È un altro tipo di calcio, questo sì“.

Gasperini ha proseguito parlando della condizione fisica della squadra: “Dipende da tante cose. A volte la fatica non è quella fisica ma quella nervosa, giochi tante partite di fila. Io credo che questi ragazzi siano preparati bene sotto l’aspetto muscolare per giocare più partite alla settimana. Quello che non è sempre facile è giocare al massimo della condizione e della motivazione. E poi si confonde magari con la condizione fisica, ma on è solo quello“.

“I ragazzi hanno una buona preparazione fisica”

Gasperini ha risposto alle domande sul mercato di gennaio: “Magari fosse risolto. Bisogna avere pazienza, poi questi sono ragazzi giovani che di colpo da un momento all’altro magari svoltano, e danno contiene crescita alle loro prestazione. Del mercato di gennaio se ne parlerà più avanti“.

In conferenza stampa l’allenatore ha commentato le voci su Zirkzee: “Io del mercato ne ho parlato a luglio e ad agosto. Se ci sarà altro da dire (spero di no) lo farò a gennaio. In questo momento mi interessa solamente delle gare perché altri argomenti potrebbero essere anche non positivi per i calciatori”. E infine: “Il mercato di gennaio sarà importante per noi: non possiamo stare fermi, serve migliorarsi altrimenti perdiamo occasioni“.