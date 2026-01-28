Roma, Gasperini: “Vogliamo fare risultato. Mercato? Andrebbe rivisto qualcosa”

L’allenatore della Roma Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Panathinaikos

Alla vigilia dell’ultimo turno del girone unico di Europa League, la Roma è a caccia della vittoria, utile a ipotecare il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Il club giallorosso attualmente, dopo il successo dell’Olimpico per 2-0 contro lo Stoccarda, occupa la sesta posizione a quota quindici punti.

Alla vigilia del match, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha analizzato la trasferta in Grecia, in particolare l’importanza della vittoria: “Affronteremo il match cercando di fare risultato. Siamo qualificati nelle prime 24, se riusciamo ad arrivare tra le prime 8 saremo ancora più felici. Ora però la priorità è il campionato, ma cercheremo di fare il massimo”.

Un occhio agli infortuni e gli assenti del match: “Non so chi giocherà domani. Dybala è uscito con un piccolo acciacco al ginocchio dalla sfida col Milan. Ieri stava molto meglio e oggi gli dava un po’ fastidio.Dovbyk starà fuori per mesi; Arena ha 16 anni, ha segnato all’esordio ma non rientrava nel programma. Per il resto, Malen è fuori dalla lista e tutto mi sembra definito. Ciò che dispiace è l’infortunio di Ferguson, arrivato con lo Stoccarda: sicuramente non è fortunato”.

Roma, Gasperini: “Ora produciamo di più. Non mi preoccupa giocare i playoff”

L’allenatore giallorosso, Gian Piero Gasperini, si è espresso così sul cammino in Europa fino a questo momento: “Il nostro obiettivo è stato quello di giocare tutte le partite al meglio. All’inizio abbiamo avuto questi due stop in casa, uno con tre rigori sbagliati, clamoroso… Ma la squadra è cresciuta, prima aveva molte più difficoltà a creare, a concretizzare e a rendersi pericolosa. Ora, pur mantenendo solidità difensiva, la Roma produce di più e ottiene risultati“.

E sull’avversario: “Affrontiamo una buona squadra, organizzata, che ha avuto più difficoltà in campionato. Sa stare bene in campo. Anche loro, come noi, hanno difficoltà di organico. Noi faremo il massimo per ottenere la qualificazione: siamo dentro, non mi preoccupa però giocare i playoff. Siamo cresciuti giocando; farlo ci ha permesso di alzare la qualità. Non lo ritengo un problema”.

Sull’intreccio mercato-partite, Gasperini puntualizza: “Si possono già fare operazioni da inizio gennaio. Andrà rivisto qualcosa per quanto riguarda l’Europa, si corre il rischio di arrivare in gare decisive in situazioni precarie“.