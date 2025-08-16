Roma, Gasperini: “Koné sarebbe una perdita, è più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato”
Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo l’amichevole pareggiata con il NEOM
La Roma di Gian Piero Gasperini conclude la preparazione pre-stagionale pareggiando in amichevole per 2-2 con il NEOM di Galtier.
Per i giallorossi, a segno Bryan Cristante al 25′ e Matias Soulé a 32′ del primo tempo. Per la formazione araba, invece, gol di Benrahma e Abdi.
L’allenatore ex Atalanta è intervenuto ai microfoni della zona mista dopo il triplice fischio per fare il punto sulla preparazione, con particolare focus sul calciomercato. In particolare anche una risposta su Manu Koné.
“Questa è una squadra che ha delle qualità. Bisogna cercare di migliorarla ma con la società c’è una situazione di grande chiarezza e condivisione su ciò che bisogna fare“, ha esordito Gasperini.
Roma, Gasperini: “Più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato”
Continuando ancora parlando di mercato, Gasperini ha continuato: “Vediamo cosa succederà in questi prossimi 15 giorni. Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, sarebbe una perdita. Bisogna vedere cosa si può fare da qui a fine mercato perché la situazione del FairPlay finanziario è sotto gli occhi di tutti“.
E poi ancora, concludendo: “Star fermi a me non piace, è più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato. Se possibile bisogna fare ancora qualcosa senza perdere giocatori. Quello che la società deve fare è chiaro, io sono stato chiarissimo. Speriamo di poterlo fare“. Infine, nessuna risposta alle domande su Leon Bailey e Jadon Sancho, obiettivi dichiarati della Roma ma non ancora giocatori giallorossi.