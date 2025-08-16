Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo l’amichevole pareggiata con il NEOM

La Roma di Gian Piero Gasperini conclude la preparazione pre-stagionale pareggiando in amichevole per 2-2 con il NEOM di Galtier.

Per i giallorossi, a segno Bryan Cristante al 25′ e Matias Soulé a 32′ del primo tempo. Per la formazione araba, invece, gol di Benrahma e Abdi.

L’allenatore ex Atalanta è intervenuto ai microfoni della zona mista dopo il triplice fischio per fare il punto sulla preparazione, con particolare focus sul calciomercato. In particolare anche una risposta su Manu Koné.

“Questa è una squadra che ha delle qualità. Bisogna cercare di migliorarla ma con la società c’è una situazione di grande chiarezza e condivisione su ciò che bisogna fare“, ha esordito Gasperini.

Roma, Gasperini: “Più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato”

Continuando ancora parlando di mercato, Gasperini ha continuato: “Vediamo cosa succederà in questi prossimi 15 giorni. Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, sarebbe una perdita. Bisogna vedere cosa si può fare da qui a fine mercato perché la situazione del FairPlay finanziario è sotto gli occhi di tutti“.

E poi ancora, concludendo: “Star fermi a me non piace, è più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato. Se possibile bisogna fare ancora qualcosa senza perdere giocatori. Quello che la società deve fare è chiaro, io sono stato chiarissimo. Speriamo di poterlo fare“. Infine, nessuna risposta alle domande su Leon Bailey e Jadon Sancho, obiettivi dichiarati della Roma ma non ancora giocatori giallorossi.