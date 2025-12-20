Le parole dell’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta contro la Juventus

“In attacco troppi passaggi sbagliati, c’erano le condizioni per creare più problemi. Ci è mancata qualità di servire gli attaccanti e un po’ di precisione“, sono state le prime parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni.

La sua Roma, infatti, perde all’Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti. Decisivi i gol di Francisco Conceição al 44′ e la prima rete in Serie A di Lois Openda al 70′. Illusorio, invece, il 2-1 di Baldanzi al 75′.

L’allenatore giallorosso, poi, ha continuato così ai microfoni di Sky Sport. “Metterei il punto esclamativo sulle prestazioni di tanti giocatori. Viste le tante assenze non era facile giocare contro questa Juventus. La Roma deve uscire fiduciosa da questa partita, prendere gol a fine primo tempo è tosta“.

Con questa vittoria, la Roma perde l’occasione di agganciare il primo posto (vista la concomitanza con la Supercoppa) e anzi, ora si trova solo a +1 proprio sui bianconeri. Di seguito tutte le parole del Gasp.

Roma, Gasperini: “Ferguson non mi sta convincendo”

Gian Piero Gasperini, poi, ha continuato: “Abbiamo una base notevole, vediamo ma sono convinto che possiamo fare bene. I tagli di Yildiz e Conceição sono sempre pericolosi, ma per gran parte del primo tempo abbiamo concesso pochissimo. Tra i nostri ci sono prestazioni di alto livello, anche tra quelli che hanno giocato meno come Rensch e Ziolkowski“.

E ancora. “Scontri diretti? Abbiamo vinto anche contro Lazio, Bologna, Como e perso con quelle davanti. Evidentemente abbiamo qualcosina in meno, ma siamo all’inizio. Abbiamo alle spalle una società forte e una base di giocatori che sa tenere testa in questi match di livello. La Roma può pensare di costruirsi un futuro sul presente di adesso“.

Tra scelte e delusioni

Infine, Gasperini ha continuato: “Se la rigiocherei con Ferguson? No, non mi sta convincendo e non lo ha fatto neanche nel secondo tempo. Non si è ancora calato nello spirito. Ma non solo lui, anche qualche altro acquisto. Con Dybala e Soulé, non li abbiamo serviti benissimo, ma hanno una qualità tecnica assurda, non possiamo paragonarli ad altri. Rifarei queste scelte“.

E poi la conclusione: “Quelli che sono partiti dall’inizio sono quelli che ritengo meglio. Gli altri subentrano perché non è facile giocare su questi ritmi per 90 minuti. La Roma in questo momento sta cercando di migliorarsi e di potenziarsi davanti. Esco da questa partita con le idee molto più chiare. Bailey ha avuto un risentimento ed è dovuto uscire”.