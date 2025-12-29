Gasperini: “Dybala? La Roma non ha altri giocatori con una qualità così alta”

Vittoria per 3-1 contro il Genoa e quarto posto riconquistato: la Roma di Gian Piero Gasperini è tornata alla vittoria nell’ultima gara del 2025.

Al termine della sfida dell’Olimpico, l’allenatore giallorosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Siamo partiti con qualche errore tecnico, poi ci siamo mossi bene. Siamo stati sempre pericolosi. Avrei voluto riuscire a giocare meglio anche nel secondo tempo, però tiriamo fuori tante belle cose”, ha esordito Gian Piero Gasperini.

Nei tre gol c’è anche quello di Manu Koné, il primo in campionato. Gasperini ha così parlato del centrocampista francese: “Koné ha margini di progresso, come in tutti i giocatori. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Lui è un Nazionale, ha caratteristiche straordinarie per certi aspetti. Se facesse anche dei gol sarebbe già in altri lidi. Anche sotto quest’aspetto, ha margini di miglioramento”.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore giallorosso.

Gasperini: “Se Dybala sta bene gioca”

Anche Evan Ferguson è tornato al gol. Gasperini ha parlato del classe 2004 e di Artem Dovbyk. “Ferguson ha giocato sempre, tranne tre partite quando era infortunato e due che le ha saltate. Dovbyk ha sempre giocato quando era a disposizione. Anche nelle partite che abbiamo perso hanno sempre giocato gli attaccanti. Il punto è che bisogna fare delle prestazioni. Non si possono sbagliare atteggiamento e intensità. Questa squadra quando va forte porta a casa i risultati. Quando non è riuscito a fare risultati, ha portato comunque a casa prestazioni”.

Gian Piero Gasperini ha poi parlato anche di un altro attaccante, Paulo Dybala. “Se non ha infortuni gioca – ha concluso l’allenatore giallorosso – La Roma non ha altri giocatori con una qualità così alta. È chiaro che quando sta bene come stasera viene fuori un gioco d’attacco sviluppato in tutt’altro modo. Quando non ha la stessa condizione o qualche acciacco, non risponde a partite come stasera. Ma anche a metà va bene lo stesso, perché in questa squadra lui gioca”.