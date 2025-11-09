Le parole di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria della sua Roma contro l’Udinese.

La Roma porta a casa i tre punti contro l’Udinese nell’undicesima giornata di Serie A. All’Olimpico finisce sul 2-0 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini dal dischetto e al gol di Celik.

Al termine della sfida Gian Piero Gasperini quanto hanno fatto i suoi ragazzi.

“Nel finale eravamo affaticati e abbiamo rischiato qualche errore di troppo ma per il resto abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo avuto grande intensità e grande tecnica. Sono soddisfatto. È una squadra che cresce“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore giallorosso.

Roma, le parole di Gasperini

Gasperini ha proseguito: “Abbiamo avuto il vantaggio di giocare tante partite, ci ha dato la possibilità di migliorare tutti i particolari e prendere consapevolezza. Il merito va alla squadra che mi segue e dà soddisfazione. Quando giochi e sei soddisfatto di quello che fai lo fai con più successo. È un buon momento per noi anche se adesso arriva la sosta, però forse è un bene perché abbiamo due settimane per rimanere in alto (ride, ndr)”.

Poi si è soffermato sulla situazione infortunati: “Effettivamente in questo momento abbiamo perso diversi giocatori. Rispetto a qualche settimana fa la squadra però ha acquisito delle convinzioni diverse. Siamo in parecchi e riusciamo a essere pericolosi con diversi giocatori, questa cosa mi piace molto”.