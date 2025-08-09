Roma, Gasperini: “Mercato? Mi aspetto ancora qualcosa”

Le parole di Gasperini in conferenza stampa dopo la vittoria della Roma contro l’Everton in amichevole.

Termina a favore della Roma l’amichevole prestagionale contro l’Everton grazie alla rete di Soulé. Dopo l’ottima prestazione dei giallorossi è intervenuto in conferenza stampa Gian Piero Gasperini.

“Oggi abbiamo fatto una buona gara. In Inghilterra siamo stati bene e abbiamo completato la preparazione. Adesso entriamo in una fase di preparazione al campionato. Ci sarà ancora un’amichevole sabato ma usciamo da questo mese e da queste partite in modo positivo per tutto quello che hanno fatto i giocatori. Devo ringraziare i ragazzi per l’impegno“, ha esordito l’allenatore giallorosso.

Ha continuato parlando dei singoli: “Non possiamo avere un unico sistema di gioco. Ghilardi è stato veramente bravo. Lui è arrivato questa settimana e non ha fatto la preparazione con continuità però ha fatto cose positive. Le mie tabelline sono molto positive anche per Soulé“.

E poi su Dovbyk: “Anche lui è stato fermo parecchio e sotto il piano atletico è in crescita. Poi si sta impegnando molto. A me piacciono tutti i miei giocatori. Sono tutti ragazzi che hanno dato un’applicazione straordinaria. Questo per me è già un segnale più che sufficiente“.

Roma, le parole di Gasperini

Non manca un commento dell’allenatore giallorosso sul mercato: “Mi aspetto ancora qualcosa. Ieri abbiamo fatto una bella riunione con la proprietà e sono stati molto positivi. Ci sono ancora alcune settimane di mercato, sono poche, sicuramente loro hanno detto cose importanti che si spera verranno realizzate. Massara si sta impegnando per realizzare cosa vuole la società, in accordo con l’allenatore e Ranieri“.

Gasperini infine parla dei giocatori che torneranno con il gruppo: “Dybala lo recuperiamo. I tempi di Pellegrini sono più lunghi. Adesso martedì saremo a Trigoria. Mercoledì ricominciamo e dovrebbe esserci Dybala ma anche Ndicka. Pellegrini ho visto dai video che sta correndo bene, è in via di guarigione“.