Roma, Gasperini: “Non mi è mai capitato di vedere tre rigori sbagliati nella stessa occasione”
Le dichiarazioni dell’allenatore della Roma al termine della seconda partita di Europa League contro il Lille.
Amara la prima partita all’Olimpico in Europa League per la Roma. Vince il Lille 1-0 grazie al gol di Haraldsson dopo pochi minuti, in un match condizionato dai tre errori dal dischetto dei giallorossi. Una situazione incredibile, che Gasperini ha commentato nel post-partita: “Non mi è mai capitato di vedere 3 rigori sbagliati nella stessa occasione. Siamo andati in svantaggio molto presto e li abbiamo messi nella migliore condizione di giocare“.
L’allenatore giallorosso, ai microfoni di Sky Sport, è tornato sulle cose da migliorare per la sua squadra: “Abbiamo fatto qualche errore sul piano tecnico, ma abbiamo fatto una partita con grande voglia. Abbiamo concesso qualcosa, ma in Europa le partite sono così. Noi non siamo stati bravi a sfruttare le opportunità“.
Secondo l’ex Atalanta, comunque, non ci saranno ripercussioni sul morale: “Siamo persone e uomini di sport, per fortuna si gioca ogni 3 giorni. Chi fa sport deve essere felice e archivia le vittorie. Non esiste abbattersi“-
Gasperini è tornato sulla situazioni dei rigori sbagliati prima da Dovbyk e poi da Soulè: “Veramente una situazione unica“. Ma non è tutto negativo: “La squadra sotto il piano dello spirito ha dato tanto. Da questa partita usciamo con qualche valore in più. Non era facile sempre recuperare la palla, poi l’intensità della squadra è stata sempre alta“.
Sugli infortunati e i possibili recuperi in occasione della trasferta di Firenze, invece: “Non so chi recupera. Dybala? Non so se riuscirà ad allenarsi con la squadra“.