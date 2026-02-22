Roma, Gian Piero Gasperini (imago)

Le parole di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria della Roma sulla Cremonese

3-0, 3 punti pesantissimi e 4° posto consolidato: un weekend da sogno per la Roma, che ha approfittato dei passi falsi di Napoli e Juventus battendo la Cremonese e mettendosi in una comoda posizione di classifica a una settimana dal big match contro i bianconeri. La prestazione di Malen e compagni ha lasciato soddisfatto Gasperini, il quale al termine del match ha parlato ai microfoni di Dazn.

L’allenatore giallorosso ha innanzitutto analizzato il match dal punto di vista tattico: “Abbiamo faticato nel primo tempo, la Cremonese si chiudeva molto bene e non riuscivamo a essere pericolosi. Poi abbiamo cambiato un po’ e siamo riusciti a creare molto“.

Poi, sull’ambiente positivo che si è creato in questi mesi: “Parti con tutti i migliori propositi. Ho iniziato ad aspettarmelo quando ho visto da subito la reazione dei ragazzi, ero straconvinto che avremmo fatto bene anche se non così tanto. C’è sempre stato uno spirito importante sin dai primi giorni”.

Gasperini ha anche parlato dei calci piazzati, tramite i quali sono arrivati due dei tre gol di questa sera: “Cristante aveva fatto gol così anche a Firenze, nel suo repertorio c’è fare gol su calcio piazzato. Ci mancavano i gol su calcio d’angolo, perché ne tiriamo sempre molti e da diverso tempo non riuscivamo a realizzarne. Oggi ci siamo mossi molto bene e abbiamo rimediato”.

Roma, le parole di Gasperini

“Io ho la fortuna di aver avuto già alcuni giocatori, quindi ci conosciamo bene. Devo dire però che c’è un gruppo molto numeroso che mi ha aiutato tantissimo inizialmente, e che poi ha trascinato tutti gli altri. Ho sempre avuto risposte professionali da tutti quanti, questo gruppo era già positivo quando sono arrivato. Nei miei confronti c’è stata sempre una grande disponibilità”.

E per concludere, ha parlato dello scontro diretto contro la Juventus in programma per il prossimo fine settimana e della lotta per la Champions League: “Domenica è una partita molto importante, ma la Champions si decide sempre alla fine. Dodici partite sono ancora tantissime, ci sono squadre molto pericolose quindi credo che sarà una battaglia che difficilmente si potrà risolvere prima. La vittoria di stasera è importantissima per farci arrivare alle prossime con un piccolo vantaggio che può essere utile”.