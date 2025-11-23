Roma, Gasperini: “Io arrabbiato in panchina? Hanno fatto due errori grossolani”

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo la vittoria contro la Cremonese allo Zini

La Roma vince contro la Cremonese allo Zini 3-0 e vola in testa alla classifica, in attesa del derby di Milano.

Decisivi, ai fini del risultato, sono stati i gol di Soulé, Ferguson e Wesley. Per il centravanti irlandese si tratta della prima rete in giallorosso. Gian Piero Gasperini, espulso per proteste nel corso del match, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita.

L’allenatore giallorosso ha cominciato parlando del primo gol di Ferguson: “Siamo contenti per lui che aspettava questo gol. È stato un gol importantissimo, che ci ha portato sullo 0-2. Aver fatto il secondo gol ci ha fatto capire che si poteva vincere“.

Sui cambi: “Servono, io li utilizzo tutti. Se ne avessi di più ne utilizzerei di più. Ma per il calcio, non è una cosa che mi entusiasma, non mi è mai entusiasmato. Questa cosa è venuta fuori dopo il Covid e poi è proseguita. Il calcio è fatto anche di resistenza e nei 90′ le squadre più preparate vengono fuori. Cambiare mezza squadra rende la partita sempre più equilibrata se vogliamo, ma a volte meno bella“.

Le parole di Gasperini dopo Cremonese-Roma

Arrabbiato in panchina? “Ci sono state molte cose nei 10 minuti finali del primo tempo, sono stati veramente pesanti per noi. Poi dopo nel secondo tempo non ho detto niente, assolutamente. Sul fallo su Mancini io non ho detto una parola. Hanno fatto due errori grossolani, perché se doveva fare qualcosa, doveva farlo nel primo tempo. Nel secondo tempo zero“. E ancora: “L’ha richiamato (il quarto uomo ha richiamato l’arbitro, ndr) due volte, a significare una pessima presenza vicino all’area. Già hanno poco da fare vicino alle panchine, in questo caso si è comportato veramente male“.

Il commento di Gasperini sulla prestazione di Baldanzi: “Mi è piaciuto moltissimo. Siamo partiti sbagliando un po’ di passaggi, ma dopo abbiamo giocato con qualità. Il ruolo di centravanti si può fare anche con queste caratteristiche e lui l’ha fatto molto bene. Sono molto contento per lui, per noi è una risorsa. Quando fai questo tipo di gol, vuol dire che hai svoltato. Abbiamo più sicurezza e più fiducia, più condizione di fare gol“. Continuare a sognare? La risposta di Gasperini: “Mi son già spiegato ieri. È giusto sognare quando sei in queste posizioni. Poi sappiamo benissimo che i sogni rarissime volte si avverano, ma è anche bello viverli. Noi lo stiamo vivendo“.