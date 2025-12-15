Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo la partita contro il Como, valida per la 15esima giornata di Serie A

La Roma torna alla vittoria in campionato dopo due sconfitte consecutive.

I giallorossi hanno infatti battuto il Como per 1-0 grazie al gol di Wesley nel secondo tempo, e accorciano in classifica su Milan e Napoli.

Al termine del match, Gian Piero Gasperini ha parlato ai giornalisti direttamente dalla zona mista dell’Olimpico.

L’allenatore della Roma ha cominciato dicendo: “Soulé ha fatto una grande partita. Stasera fai fatica a fare dei distinguo nel rendimento, ma da parte di tutte e due le squadre. Entrambe volevano vincere, e noi siamo stati bravi, sempre molto precisi. Questa è la nostra miglior partita in casa fino a ora”.

Le parole dell’allenatore giallorosso

Gasperini ha poi continuato: “Da inizio anno siamo solidi. Quando perdiamo è sempre di misura, ma da qualche giornata abbiamo iniziato anche a creare diverse occasioni. Anche stasera abbiamo prodotto tantissimo, giocando con molta qualità. Se firmerei per il 4 posto? Non firmo mai, ma sarei contento. In questo momento a me interessa che si facciano questo tipo di partite, il pubblico ha una passione incredibile, c’è un entusiasmo contagioso e in casa ci mancava questo”.

L’allenatore ha infine concluso: “Ci sono squadre più attrezzate, sì. Però questi ragazzi danno l’anima e non è detto che dei giocatori sulla carta migliori poi abbiano lo stesso spirito e la stessa disponibilità. Siamo una buona squadra, giocare contro di noi non è facile per nessuno”.