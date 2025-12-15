Roma, Gasperini: “Non firmo per il quarto posto, ma sarei contento”
Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo la partita contro il Como, valida per la 15esima giornata di Serie A
La Roma torna alla vittoria in campionato dopo due sconfitte consecutive.
I giallorossi hanno infatti battuto il Como per 1-0 grazie al gol di Wesley nel secondo tempo, e accorciano in classifica su Milan e Napoli.
Al termine del match, Gian Piero Gasperini ha parlato ai giornalisti direttamente dalla zona mista dell’Olimpico.
L’allenatore della Roma ha cominciato dicendo: “Soulé ha fatto una grande partita. Stasera fai fatica a fare dei distinguo nel rendimento, ma da parte di tutte e due le squadre. Entrambe volevano vincere, e noi siamo stati bravi, sempre molto precisi. Questa è la nostra miglior partita in casa fino a ora”.
Le parole dell’allenatore giallorosso
Gasperini ha poi continuato: “Da inizio anno siamo solidi. Quando perdiamo è sempre di misura, ma da qualche giornata abbiamo iniziato anche a creare diverse occasioni. Anche stasera abbiamo prodotto tantissimo, giocando con molta qualità. Se firmerei per il 4 posto? Non firmo mai, ma sarei contento. In questo momento a me interessa che si facciano questo tipo di partite, il pubblico ha una passione incredibile, c’è un entusiasmo contagioso e in casa ci mancava questo”.
L’allenatore ha infine concluso: “Ci sono squadre più attrezzate, sì. Però questi ragazzi danno l’anima e non è detto che dei giocatori sulla carta migliori poi abbiano lo stesso spirito e la stessa disponibilità. Siamo una buona squadra, giocare contro di noi non è facile per nessuno”.