Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo il successo contro il Cagliari

3 punti fondamentali per la Roma, che grazie al successo per 2-0 contro il Cagliari riprende la Juventus al 4° posto in classifica e si proietta con il sorriso al super scontro diretto contro il Napoli della prossima settimana. Tanta felicità per Gian Piero Gasperini, che al termine del match ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Abbiamo fatto indubbiamente un’ottima gara. Questa è una squadra che reagisce bene anche alle sconfitte, è entrata con grande forza e carattere. Peccato per non aver realizzato un gol in più nel primo tempo, ma anche il secondo è stato di ottimo livello”.

Poi ha esaltato Malen, mattatore della serata con una doppietta: “Io ero straconvinto e sono convinto che farà un sacco di gol in questo campionato, dobbiamo essere bravi noi a supportarlo e servirlo bene. Lui ha un repertorio veramente vasto. Noi cerchiamo sempre di essere all’altezza delle rivali, hanno tutti dei reparti offensivi molto qualificati. Abbiamo la speranza e il desiderio di crescere nel reparto offensivo, sicuramente l’arrivo di Malen ci dà molto in più. È innegabile che per raggiungere certi traguardi bisogna avere un attacco molto prolifico“.

“Palestra è un top, abbiamo iniziato a farlo allenare in prima squadra quando aveva 17 anni. Poi è chiaramente cresciuto, credo che l’esperienza in Serie C e poi con la prima squadra gli sia servita. Adesso sta giocando da calciatore importante nonostante la giovanissima età”.

E per concludere, Gasperini ha commentato il mancato utilizzo del VAR nel corso della partita: “Vuol dire che è filato tutto liscio e si è giocato anche di più. Non ci sono stati episodi da VAR e questa è una fortuna, vuol dire che gli episodi li ha visti tutti l’arbitro e non c’era bisogno di telecamere. Partita perfetta“.