Gian Piero Gasperini, allenatore Roma (IMAGO)

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Cagliari

Weekend importante per la Roma, che dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli vuole tornare a vincere per rimanere al passo delle dirette concorrenti per lo Scudetto. I giallorossi, scesi al 4° posto dopo il successo dell’Inter contro il Como, puntano a riprendersi la testa della classifica già questo pomeriggio.

Ad attendere la squadra di Gasperini c’è il Cagliari, che dal canto suo punta a riscattarsi dopo le due sconfitte tra campionato e Coppa Italia contro Juventus e Napoli. A pochi minuti dal calcio d’inizio, l’allenatore giallorosso ha parlato ai microfoni di Dazn presentando il match.

L’ex Atalanta ha innanzitutto motivato la scelta di schierare Baldanzi titolare: “Abbiamo messo i giocatori che in questo momento stanno meglio, forse per la prima volta dopo parecchio tempo abbiamo la possibilità di inserire dalla panchina quelli che sono stati recuperati in settimana. In questo tipo di partite bisogna essere bravi sul piano tecnico, anche perché il Cagliari sa difendere bene“.

Per concludere, invece: “Queste gare sono tutte molto difficili, il campionato è equilibrato. È chiaro che noi abbiamo la voglia di continuare a fare delle buone prestazioni”.