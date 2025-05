Roma-Gasperini, contatti positivi nelle ultime ore: la situazione

Nuovi contatti positivi tra la Roma e Gasperini: si potrebbe arrivare all’accordo definitivo grande anche all’ottimo feeling con Ranieri.

Contatti positivi ultime ore tra Gasperini e la Roma e questa volta si può arrivare all’accordo definitivo. I segnali sono infatti incoraggianti, c’è un grande feeling tra la società, Ranieri e l’allenatore.

Sul tavolo c’è un contratto triennale e oggi, martedì 27 maggio, Gasperini ha chiesto formalmente all’Atalanta di poter trattare con altri club. Lui si era preso del tempo perché voleva parlare con la società e capire se aveva motivazioni per continuare insieme.

Le ultime ore sono state decisive per capire che è arrivato evidentemente il momento di chiudere un ciclo e iniziare un nuovo capitolo.

A questo punto, la Roma spera di definire le intese in questi giorni in modo da chiudere per l’allenatore che per primo è stato contattato e desiderato. Come annunciato nei giorni scorsi infatti Gasperini è sempre stato tra i preferiti per la panchina giallorossa ed è stato contattato più volte.