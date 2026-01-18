Roma, Gasperini: “Malen alza il livello della squadra, Robinio Vaz ha talento. Sono due buoni acquisti”
L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione dei suoi al termine della sfida contro il Torino
La Roma vince e convince. Allo stadio Olimpico Grande Torino, i giallorossi hanno battuto il Toro per 0-2. La rete all’esordio di Donyell Malen e il primo gol stagionale in Serie A di Paulo Dybala hanno assicurato a Gian Piero Gasperini 3 punti importantissimi.
Al termine della sfida, l’allenatore della Roma ha dichiarato: “Malen? Chiaro che quando hai un giocatore di questo livello alza la capacità offensiva della squadra. Bisogna sempre fare 2-3 gol per averne buono uno (ride), però abbiamo creato tanto, abbiamo giocato con qualità. Volevamo questa vittoria”
L’allenatore ha commentato la prestazione di Dybala: “Ha fatto una partita di livello. Con Malen ha un riferimento di valore, hanno un linguaggio tecnico molto importante e ci costruiremo su le prossime gare”.
Sempre sul nuovo acquisto olandese, Gasperini ha aggiunto: “Malen ha le caratteristiche che cercavo. Ha un’abilità incredibile di liberarsi, controlla la palla in area con grande qualità e conclude con potenza e rapidità. Sono doti fondamentali per la mia squadra. Se lo serviamo bene può fare tanti gol”
Infine, un commento su Robinio Vaz: “Ha belle doti, è giovanissimo. Il modo migliore per farlo crescere è dargli spazio. Deve lavorare tanto, però credo che la Roma abbia fatto un bell’acquisto in prospettiva, come Malen è un bell’acquisto nell’immediato”.