L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato a Sky Sport la prestazione dei suoi al termine della sfida contro lo Stoccarda

La Roma vola anche in Europa League. Allo Stadio Olimpico i giallorossi hanno battuto lo Stoccarda per 2-0. La doppietta di Niccolò Pisilli hanno regalato a Gian Piero Gasperini 3 punti fondamentali in chiave qualificazione.

Al termine della sfida, l’allenatore della Roma si è espresso così su Pisilli ai microfoni di Sky Sport: “Ha già dimostrato l’anno scorso il suo valore e credo che sia cresciuto molto. Ha raggiunto maturità in mezzo al campo nonostante la giovane età, è tra quelli che possono ampliare la rosa della Roma. Assomiglia un po’ a Tardelli, fisicamente era simile, ha una capacità di inserirsi buonissima, calcia benissimo… è un bel valore per noi”.

L’allenatore ha poi continuato così: “Turnover? Diverse riflessioni, ho la fortuna di vedere la crescita non solo di Pisilli ma anche di Ghilardi e Ziolkowski, ci sono giocatori in evoluzione anche fisica. Bisogna testare la condizione di chi magari non aveva giocato l’ultima partita, compresi Soulé e Pellegrini: è venuta fuori una partita perfetta, siamo riusciti a tenere tutti in considerazione, era una partita difficile”.

Roma, Gasperini: “Mercato? Vedremo se riusciremo a fare altro”

Sulle ambizioni della propria squadra, Gasperini non ha dubbi: “Dove può arrivare la Roma? Questa vittoria ci dà fiducia, è un risultato che cerchiamo in ogni partita indipendentemente dall’avversario. In campionato e in coppa abbiamo fatto indubbiamente bene, ci sono mancati risultati con le primissime ma ci siamo andati vicino, non tutte le sconfitte sono state così nette: ora secondo ci stiamo avvicinando”.

In chiusura, l’allenatore giallorosso si è espresso così riguardo gli infortuni in rosa, e il mercato: “Abbiamo spesso fuori El Shaarawy, Dovbyk. Davanti abbiamo due nuovi giocatori, uno di grande prospettiva e uno che ha dimostrato subito di essere forte. Se riuscissimo a fare ancora qualcosa, ma non è facile nel mercato di gennaio. Le squadre con cui competiamo sono tutte attrezzate e qualitative”.