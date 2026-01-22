Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, Gasperini: “Pisilli un valore aggiunto. Mercato? Vedremo se faremo altro”

Redazione 22 Gennaio 2026
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma (IMAGO)
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma (IMAGO)

L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato a Sky Sport la prestazione dei suoi al termine della sfida contro lo Stoccarda

La Roma vola anche in Europa League. Allo Stadio Olimpico i giallorossi hanno battuto lo Stoccarda per 2-0. La doppietta di Niccolò Pisilli hanno regalato a Gian Piero Gasperini 3 punti fondamentali in chiave qualificazione.

Al termine della sfida, l’allenatore della Roma si è espresso così su Pisilli ai microfoni di Sky Sport: “Ha già dimostrato l’anno scorso il suo valore e credo che sia cresciuto molto. Ha raggiunto maturità in mezzo al campo nonostante la giovane età, è tra quelli che possono ampliare la rosa della Roma. Assomiglia un po’ a Tardelli, fisicamente era simile, ha una capacità di inserirsi buonissima, calcia benissimo… è un bel valore per noi”.

L’allenatore ha poi continuato così: “Turnover? Diverse riflessioni, ho la fortuna di vedere la crescita non solo di Pisilli ma anche di Ghilardi e Ziolkowski, ci sono giocatori in evoluzione anche fisica. Bisogna testare la condizione di chi magari non aveva giocato l’ultima partita, compresi Soulé e Pellegrini: è venuta fuori una partita perfetta, siamo riusciti a tenere tutti in considerazione, era una partita difficile”.

Roma, Gasperini: “Mercato? Vedremo se riusciremo a fare altro”

Sulle ambizioni della propria squadra, Gasperini non ha dubbi: Dove può arrivare la Roma? Questa vittoria ci dà fiducia, è un risultato che cerchiamo in ogni partita indipendentemente dall’avversario. In campionato e in coppa abbiamo fatto indubbiamente bene, ci sono mancati risultati con le primissime ma ci siamo andati vicino, non tutte le sconfitte sono state così nette: ora secondo ci stiamo avvicinando”.

In chiusura, l’allenatore giallorosso si è espresso così riguardo gli infortuni in rosa, e il mercato: “Abbiamo spesso fuori El Shaarawy, Dovbyk. Davanti abbiamo due nuovi giocatori, uno di grande prospettiva e uno che ha dimostrato subito di essere forte. Se riuscissimo a fare ancora qualcosa, ma non è facile nel mercato di gennaio. Le squadre con cui competiamo sono tutte attrezzate e qualitative”.

 