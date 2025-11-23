Le parole di Gian Piero Gasperini a pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese

A pochi minuti dalla gara tra Roma e Cremonese, valida per la dodicesima giornata di Serie A, l’allenatore dei giallorossi ha parlato così: “Oggi – come tutte le partite del campionato di Serie A – sarà una partita difficile, perché giochiamo contro una squadra che ha entusiasmo e dei valori, che ha già fatto valere in questo inizio di campionato. Sarà una partita combattuta“.

Sulle sconfitte post sosta delle nazionali, arrivate contro Torino e Inter: “Sono state due partite diverse. Nella prima con il Torino abbiamo accusato delle difficoltà, mentre con l’Inter abbiamo giocato un’ottima gara. Non so… è sempre un’incognita un po’ per tutte le squadre, soprattutto per quelle che hanno tanti nazionali. Ripartire dal campionato, magari dopo che sono stati via un po’ di settimane e coinvolti nelle varie vicissitudini delle nazionali e con le problematiche che le nazionali incontrano. Dobbiamo rimettere la testa sul campionato e farlo velocemente“.

Attacco mobile? La spiegazione di Gasperini: “Legato a tutte queste circostanze. Baldanzi in queste settimane è stato bravo anche in quel ruolo. Abbiamo Ferguson in panchina che rientra dopo qualche settimana“.