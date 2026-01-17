Roma, Gasperini

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino

Torino-Roma, capitolo 2. Dopo la bruciante sconfitta in Coppa Italia arrivata martedì sera, i giallorossi tornano ad affrontare la squadra di Marco Baroni – questa volta in trasferta – per continuare a rimanere attaccata al treno Champions.

Alla vigilia del match, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa: “La squadra sta meglio rispetto a questi ultimi 15-20 giorni, perché è rientrato Ndicka e abbiamo smaltito le varie squalifiche. Sono arrivati due giocatori nuovi, quindi abbiamo recuperato sicuramente un po’ dal punto di vista numerico. Andiamo a giocare a Torino dispiaciuti per l’eliminazione in Coppa Italia, però questo è il campionato: arriviamo da ottimi risultati e da un’ottima classifica, quindi sarà un’altra partita”.

“Sono due operazioni completamente diverse: una è in prospettiva, si parla di un ragazzo molto giovane ma con qualità. L’altra è quella di Malen, che sono contento sia arrivato. È stata un’operazione possibile per una coincidenza e veloce: abbiamo valutato se fosse possibile, è stato dato l’ok e si è chiusa in pochissimo tempo. Parliamo di un giocatore importante, che sono convinto farà molto bene. Ha le caratteristiche giuste, e come tutti quelli che arrivano avrà magari bisogno di un po’ di tempo per inserirsi e giocare con continuità. Sono convinto che piacerà molto“.

“La società cerca anche di guardare al futuro, puntando sui ragazzi, ma non si può chiedere loro di essere subito competitivi contro le formazioni che affrontiamo in campionato, soprattutto quelle che occupano le prime posizioni di classifica. Si cerca quindi di costruire e portare avanti qualcosa che possa avere continuità nel tempo”.

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma (IMAGO)

Roma, le parole di Gasperini

“Non faccio chiarimenti, io con Raspadori non ho mai parlato, mentre con Malen sì. Non conosco e non partecipo alle trattative: Malen però ci ha dato grande disponibilità. Massara è stato bravo, abbiamo coinvolto il giocatore ed è stato tutto perfetto. Credo che abbiamo preso un bel giocatore, forte”.

Per concludere, ha parlato del match contro il Torino dichiarando: “Si affrontano due squadre che si conoscono. Speriamo di avere anche un po’ gli episodi a favore. Io credo poco alle bestie nere: è vero che esistono, ma ogni partita ha una storia a sé. Speriamo che quella di domani sia dalla nostra parte. Arriviamo sicuramente a un’altra competizione e molto motivati per continuare quella che è la nostra striscia”.