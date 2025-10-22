Roma, Gasperini: “Gioco? I principi sono gli stessi ma devo rispettare le qualità dei giocatori”

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen

Cinque giorni dopo la sconfitta interna contro l’Inter, la Roma si prepara a tornare in campo per la sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen.

I giallorossi, che hanno perso l’ultima gara europea contro il Lille, ospitano i cechi con l’obiettivo di vincere per rientrare nella top 8 della classifica che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Alla vigilia del match, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa

L’allenatore giallorosso ha cominciato la conferenza soffermandosi sulle condizioni di Angelino: “Dovete fare affidamento su quello che dicono i medici. Tutti ci auguriamo di riaverlo al più presto. Per il resto sono tutti disponibili“.

Roma, le parole di Gasperini

Gasperini ha poi parlato della gara: “È una partita importante che dobbiamo vincere per andare avanti nel girone. Come ho visto lo scorso anno in Europa League la classifica è sempre molto corta. I punti tra le squadre sono veramente pochi e per questo ogni patita è importante. Per noi poi è importante vincere dopo aver perso contro l’Inter“.

L’allenatore della Roma ha poi continuato sulla fase offensiva: “Credo che la partita contro l’Inter ci abbia dato una fiducia diversa perché abbiamo tirato 10 volte contro una squadra forte come l’Inter. È un bel segnale che arriva contro una squadra forte. Di testa con Hermoso, Ndicka e Cristante abbiamo avuto delle situazioni pericolose. Mi sembra un buon segnale“.

“Non mi sembra di essere diverso rispetto al passato”: le parole di Gasperini

L’ex Atalanta si è anche espresso sul gioco della sua squadra: “Ci sto tornando, i principi sono gli stessi ma devo rispettare le qualità dei giocatori. Non trovo differenze con il modo di giocare e allenare qui a Roma: sono contento della partita fatta con l’Inter“.

L’allenatore della Roma si è poi soffermato sulla difficoltà della gara di domani: “Il calcio italiano ha grandissime difficoltà. Bisogna stare attenti a queste squadre perché le conosciamo davvero poco. Vi posso dire che il calcio italiano è in grande difficoltà e forse c’è anche tanta presunzione. Quella di domani è una squadra che va forte.Nelle gare di domani c’è tutto da perdere e poco da guadagnare“.

Gasperini ha proseguito parlando dell’approccio che si aspetta dalla sua squadra: “Dobbiamo andare avanti così, le gare sono sempre complicate anche in Europa. Dobbiamo avere un buon approccio, è una gara importante. Dobbiamo migliorarci negli ultimi 20 metri“.

Ai microfoni di Sky Sport, poi, ha concluso commentando le condizioni di Leon Bailey: “Ha caratteristiche diverse rispetto ai nostri attaccanti, è abituato a giocare molto esterno. Sono convinto che con lui, Soulé e tutti i giocatori d’attacco con un po’ di continuità siamo in grado di fare qualcosa di buono“.