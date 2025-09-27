Roma, Gasperini: “Partenza buona, ma voglio vedere miglioramenti. Dovbyk? È in crescita”

Le parole dell’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona

Battere il Verona per trovare la terza vittoria in una settimana: questo è l’obiettivo della Roma di Gian Piero Gasperini.

I giallorossi, infatti, arrivano alla gara dopo aver battuto in Europa League 2-1 nella serata di mercoledì il Nizza.

Gli uomini di Gasperini nell’ultima di campionato, invece, hanno vinto il derby contro la Lazio 1-0 grazie al gol di Lorenzo Pellegrini.

Alla vigilia della gara contro il Verona a parlare in conferenza stampa è stato l’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini.

Roma, la conferenza stampa di Gasperini

Gasperini ha cominciato la conferenza stampa parlando del momento dei suoi: “Non lo so se è la mia migliore partenza in carriera cdi una squadra allenata da me. Non guardo le statistiche. Questa è una buona partenza a livello di risultati ma quello che mi preme di più nelle gare iniziali è vedere la squadra crescere. Prima di raccogliere bisogna seminare e questo è il momento dove bisogna guardare più in là”.

L’allenatore della Roma ha poi continuato spostando il discorso sugli attaccanti: “Sto lavorando sugli inserimenti di tutti e sulla costruzione del gioco. Più costruisci bene e più puoi creare situazioni pericolose. Quello che ha fatto Mancini nell’ultima gara lo possiamo fare con più calciatori“.

“Ghilardi e Ziolkowski? Stanno facendo bene”: le parole di Gasperini

L’ex Atalanta si è soffermato anche su Ghilardi e Ziolkowski: “Ghilardi e Ziolkowski stanno facendo bene e arriverà anche il loro momento. La loro sfortuna è che davanti hanno 4 giocatori che stanno facendo molto bene. La situazione più importante è sempre quella di squadra. Dovbyk? Mi sembra in crescita sotto l’aspetto fisico e la sua crescita passa anche da questo“.

Sulla situazione infortunati ha chiarito: “A parte Bailey e Dybala sono tutti a disposizione. Non sono mai per un turnover ampio: chi sta bene gioca. E in questo periodo serve continuità, fissare situazioni di gioco dove stiamo crescendo. La squadra continua a esprimersi meglio. Non si tratta di un problema fisico: quando stai bene puoi continuare a giocare e ci sono sempre cinque cambi. Ma qualcosa potrei cambiare in vista anche dei prossimi impegni”.

Gasperini: “Dovbyk? Mi sembra in crescita…”

Sui suoi due attaccanti centrali: “Se la gioca sempre con Ferguson a seconda di momenti e partite. Dovbyk mi sembra in crescita atleticamente e molto rispetto a inizio ritiro. La sua crescita passa attraverso questo per mascherare alcune difficoltà tecniche che ha. Con una grande condizione migliorerà anche sotto l’aspetto tecnico”.

Sulla solidità difensiva mostrata dalla Roma in questo avvio di campionato conclude: “Potete giudicare meglio voi che avete visto entrambe le situazioni, non posso fare paragoni. Sicuramente ci sono giocatori molto affidabili e sempre presenti: questo è il nucleo portante della Roma che garantisce risultati”.