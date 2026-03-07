Roma, Gasperini: “Ritorno di Totti? Non sono nella condizione di proporre qualcosa”
L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha analizzato la prossima sfida dei giallorossi contro il Genoa
Vincere per mantenere la distanza di sicurezza dalle avversarie. Questo è l’obiettivo della Roma che sfiderà il Genoa nel 28esimo turno di Serie A. Domenica 8 marzo, alle ore 18:00, Gian Piero Gasperini tornerà al “Ferraris” da ex della gara.
L’allenatore ha raccontato le sue emozioni al Secolo XIX: “L’applauso dello stadio alla prima volta che tornai da avversario è tra le più grandi soddisfazioni della mia carriera. Lì ho vissuto 8 anni belli e intensi. Quello che abbiamo fatto rimane incancellabile“.
Tuttavia, Gasperini sarà chiamato a fare uno sgambetto alla formazione di Daniele De Rossi (anche lui grande ex della partita) per restare al quarto posto e avvicinarsi all’obiettivo Champions League.
L’allenatore della Roma ha analizzato il prossimo match e il momento dei giallorossi in conferenza stampa. Ecco le sue parole.
Le parole di Gasperini
Gian Piero Gasperini ha iniziato la conferenza stampa parlando delle assenze: “Dovbyk è fermo da tanti mesi, se va bene si rivedrà a fine aprile. Non posso considerarlo un assente così come Ferguson, che probabilmente finirà la stagione dopo l’operazione. Entrambi sono depennati dalla lista dagli infortunati“.
L’allenatore ha proseguito così: “Sono fuori Dybala e Soulé, ma abbiamo Malen e Vaz come Venturino e il recuperato El Shaarawy ma anche Pellegrini e Zaragoza“.
“Infortuni? Andremo avanti con i migliori propositi”
Gasperini ha proseguito sul tema infortuni: “Sarebbe presuntuoso da parte nostra parlare di medicina. Ci sono dei professionisti, è vero che si sono dovuti confrontare con dei casi limite. Penso a Ferguson, che ha avuto un ottimo periodo a dicembre prima della ricaduta“.
E ancora: “Ci sono stati anche i casi di Angelino, Bailey, Dovbyk e ora Dybala. Non sono casi frequenti nel calcio perché non sono muscolari. Rinunciare a lungo a questi giocatori è stato complicato, ma andremo avanti coi migliori propositi”.
“Totti? Non sono nella condizione di proporre qualcosa”
L’allenatore ha proseguito rispondendo sulla cena con Totti e un possibile futuro in società della bandiera giallorossa. Gasperini ha detto: “Non sono nella condizione di proporre qualcosa. Non mi ero mai incontrato con Totti e non è un argomento che ho tirato fuori io”.
Ha poi aggiunto: “Le questioni sul suo ruolo mi vengono chieste da un mese, la cena è stata normalissima e abbiamo parlato solo di calcio. Lui è molto diretto e come i grandi campioni ha argomentazioni alte: è stato piacevole per me. Chi ha pagato? Nessuno dei due…(ride ndr)”.
“Ho avuto la fortuna di avere in rosa degli highlander”
Gasperini è tornato sui singoli, rispondendo alle domande sulle scelte in attacco: “Non si possono fare previsioni sulle partite, ora sono tutte importanti e ravvicinate. In una settimana ci giocheremo l’Europa League e il campionato sta diventando decisivo. Vedremo di volta in volta come uno recupera. Vaz attualmente è l’alternativa di Malen“. E ancora: “Malen pesa, abbiamo più potenzialità offensive con lui. Hermoso non ci sarà, vedremo per la prossima settimana“.
L’allenatore ha proseguito parlando di Angeliño: “Difficile prevedere quando tornerà, si sta allenando e nell’ultimo periodo sta migliorando. Ce la giochiamo con tutti e tutte le squadre hanno avuto infortuni. Ho avuto la fortuna di avere in rosa degli highlander, purtroppo se qualcuno sta fuori tanti mesi… Io continuo ad andare avanti e ora c’è il Genoa. Le settimane decisive saranno a maggio, ora dobbiamo restare dentro il più possibile“.
“Conosco bene Marassi, dovremo essere forti”
Gasperini ha proseguito analizzando la prossima sfida contro il Genoa: “Conosco bene Marassi quando è pieno, in casa vanno forte e noi non dobbiamo avere altri pensieri. Dovremo essere forti, sarà una gara difficile e vedere cosa possiamo fare“.
Sul match pareggiato contro la Juventus ha detto: “Ho rivisto la partita, noi non abbiamo sofferto e di finali così ne ho visti tanti in campionato. Smettiamola di parlare in quest’ottica, faccio fatica. Giudicare una partita per un episodio del genere a due minuti dalla fine è difficile“.
“De Rossi sta facendo bene. C’è incertezza in ogni zona della classifica”
L’allenatore della Roma si è soffermato sul collega ed ex della gara, Daniele De Rossi. Sull’allenatore del Genoa ha detto: “Direi che sta facendo bene perché gioca in un modo che convince il pubblico. Hanno obiettivi diversi dai nostri, ma stanno costruendo il loro traguardo che va ancora raggiunta”.
E infine: “C’è incertezza in ogni zona della classifica, ma sta facendo un lavoro molto buono. Wesley è squalificato, abbiamo un paio di soluzioni. Rensch ha fatto molto bene contro la Juve, Cristante sta giocando tantissimo ma è indispensabile, perché nel gioco aereo è fondamentale come nessuno in squadra. Ovviamente ha bisogno di recuperare e in quella zona abbiamo più alternative valide”.