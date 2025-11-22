Roma, Gasperini: “Non si può parlare di impresa dopo 11 giornate”

La Roma affronta la Cremonese per tenere vivo il sogno scudetto. Ecco le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa

Vincere per dare continuità. Questo è l’obiettivo di Gian Piero Gasperini che, con la sua Roma, affronterà la Cremonese nel 12^ turno di Serie A.

Domani, domenica 23 novembre alle ore 15:00, i giallorossi sfideranno in trasferta la formazione allenata da Davide Nicola. I giallorossi non dovranno sottovalutare gli avversari, ostici contro le big come possono confermare Atalanta (1-1) e Milan (sconfitto a San Siro 1-2).

La Roma è reduce dalla vittoria per 2-0 contro l’Udinese. Il rigore di Lorenzo Pellegrini e la rete di Celik hanno regalato 3 punti ai giallorossi. La squadra di Gasperini occupa il secondo posto in classifica, a pari punti con l’Inter capolista ma alle spalle dei nerazzurri a causa della differenza reti: 14 per l’Inter, 7 per la Roma.

Alla vigilia del match, l’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Roma, le parole di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha esordito dicendo: “Secondo me questa è una squadra che sta dando molto, tutti i ragazzi sono nella condizione mentale e motivazionale di fare bene, la strada tracciata è molto buona e non si può parlare di impresa dopo 11 giornate. La squadra è cresciuta dal punto di vista tecnico, ci stiamo esprimendo già molto alti dal punto di vista delle potenzialità altrimenti non saremmo in quella posizione di classifica. Poi tutto può avere margini di miglioramento, sul piano tecnico facciamo sicuramente giocate migliori rispetto a qualche settimana fa, abbiamo una coralità di gioco diversa. I margini di miglioramento ce li hanno tutti, si lavora per quello“.

L’allenatore ha anche parlato di Ferguson: “È un ragazzo giovanissimo che arriva da un altro Paese, con altre esperienze, quindi un po’ di adattamento deve averlo. Ha avuto bisogno di un po’ di tempo anche per integrarsi con i compagni, quando dissi che aveva fatto l’allenamento giusto l’ho buttato in campo e si è fatto male. Bisogna avere la pazienza di aspettarli questi ragazzi“.

Roma, Gasperini: “Essere un po’ in difficoltà è normale”

Gasperini ha continuato così sui singoli: “Angelino ha cominciato a lavorare, anche se a livello individuale. Sta facendo buoni allenamenti, dipendiamo un po’ dai medici. Dybala e Bailey stanno lavorando insieme, secondo me sono belli avanti ma abbiamo bisogno del placet. I nazionali sono arrivati un giorno prima rispetto alle altre volte, hanno giocato quasi tutti, da giovedì ci siamo aggregati tutti quanti e fatto due buoni allenamenti. Cerchiamo di ripartire da dove ci siamo lasciati, anche se alla ripresa c’è sempre un po’ di incognita“.

L’allenatore ha concluso parlando del lavoro della squadra: “Cerchiamo sempre di migliorare. C’è da dire che nelle ultime settimane abbiamo avuto fuori un po’ tutti gli attaccanti, un po’ di difficoltà è normale. Credo che nell’ultimo mese abbiamo migliorato la capacità di creare occasioni e di conseguenza abbiamo fatto qualche gol in più. Quando dico che alla manovra offensiva pensa tutta la squadra l’esempio è l’assist di Mancini per Celik. Anche domani cercheremo di mettere nelle condizioni migliori le caratteristiche che abbiamo. Non c’è niente di casuale, quando siamo andati sotto abbiamo quasi sempre perso, a parte Firenze. Ma man mano che acquisisci capacità realizzative riesci poi a superare anche un episodio sfortunato, è un processo di crescita anche questo“.