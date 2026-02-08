L’allenatore della Roma Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Cagliari

Dopo l’ultimo stop della Dacia Arena contro l’Udinese per 1-0, la Roma è a caccia del riscatto in campionato.

I giallorossi infatti, sono chiamati a reagire e a cercare di recuperare terreno in classifica.

La squadra di Gasperini attualmente si trova al quinto posto a quota 43, a due punti dal quarto posto occupato dalla Juventus.

Alla vigilia del match, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa.

Roma, la conferenza stampa di Gasperini

Gasperini ha cominciato la conferenza stampa parlando del possibile ritorno di Totti in società e sulle condizioni di Saragoza: “Io lo faccio giocare subito basta che si allena non c’è problema (ride, ndr). Saragoza? Lo stiamo conoscendo, ha fatto qualche allenamento con noi. Ha una discreta condizione ma quando si arriva in una società nuova bisogna inserirsi. Domani è disponibile e non ho ancora capito se giocherà dall’inizio o a partita in corso“.

L’allenatore della Roma ha poi continuato commentando le parole di De Rossi dopo Genoa-Napoli: “Penso che noi come allenatori abbiamo bisogno di radunarci un attimo e far sentire la nostra voce. La penso come Daniele e come tutti gli allenatori che sento. Questo tipo di calcio non piace a noi e non piace nemmeno al pubblico. Non è bello vedere gare condizionate da cartellini strani e rigori. Dobbiamo essere anche noi allenatori a fare qualcosa di utile. Squadre che cominciando ad avere persone strane che vengono dal mondo arbitrale che insegnano cose ai calciatori. Il calcio è un qualcosa di leale“.

“Rinnovi? È una questione economica quindi non posso mettermi in mezzo”: le parole di Gasperini

L’ex Atalanta si è anche soffermato sui rinnovi: “Le trattative sono dovuto sostanzialmente a una diversa richiesta economica. Io non mi posso mettere in mezzo perché non è sul valore dei giocatori. La cosa è che non sarà facile arrivare a fine stagione con 4 giocatori in scadenza e due in prestito. Io credo comunque che, con i giocatori, riusciremo sempre ad avere un’impostazione forte per poter fare qualcosa, e dobbiamo farlo per forza, anche per l’attaccamento alla Roma“.

L’allenatore della Roma ha anche parlato delle condizioni dei suoi: “Ferguson è alla quarta distorsione alla caviglia, lo scorso anno si è operato alla caviglia. Il problema del ragazzo è questo. Noi cerchiamo di rimetterlo in piedi ma non è facile perché ogni volta che cambia direzione rischia di farsi male. Cerchiamo di recuperarlo e metterlo in mezzo. Quando è stato disponibile è stato sempre utilizzato. Hermoso ha preso una bruttissima contusione al collo del piede. Dybala ha preso una forte contusione al ginocchio quindi speriamo prossima settimana. Venturino ha avuto l’influenza. Soulè sono settimane che soffre di pubalgia. Non mi chiedete Dovbyk. Vaz penso che non sia un grande problema martedì o mercoledì si aggregherà con la squadra“.

Gasperini ha concluso sulla lista UEFA e su Angelino: “Angelino negli ultimi dieci giorni ha avuto un’ottima crescita. Ha recuperato 4 chili di peso. Siamo tutti convinti e speranzosi che prima come calciatore recuperi come persona. Per questo motivo e non avendo certezza è stata fatta questa scelta per lista UEFA. È un ottimo giocatore e noi abbiamo perso molto perdendo lui“.