Roma, Gasperini: “Conosco il valore dell’Atalanta e vogliamo fare una partita di spessore”

Le parole di Gian Piero Gasperini pochi minuti prima della sfida contro l’Atalanta

Alla New Balance Arena va in scena il big match della 18esima giornata di Serie A.

Pochi istanti prima del match tra Atalanta e Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato così a Dazn: “Sono entrato per la prima volta nello spogliatoio degli ospiti, è già una cosa diversa. Nove anni sono tanti, ho visto questo stadio crescere”

Sul mondo nerazzurro: “In questi 9/10 anni l’Atalanta è riuscita a crescere, a giocare per traguardo importanti sia in Italia che all’estero. Ha avuto sempre i bilanci in ordine e ha ottenuto sempre qualche risultato in più“. Wesley non al meglio? Gasperini fa chiarezza: “Gioca Rensch che ultimamente ha fatto anche molto bene. Wesley non è al meglio, abbiamo tante partite. Ho preferito così“.

In chiusura: “Come affrontare l’Atalanta? Cercheremo di farlo come abbiamo fatto di recente in tutte le ultime partite di campionato, metteremo in campo le nostre caratteristiche. Incontriamo una squadra forte con una rosa completa. So il valore dell’Atalanta ma so anche che abbiamo l’intenzione di fare una partita di spessore“.