Roma, si attende la risoluzione del contratto di Gasperini con l’Atalanta: gli aggiornamenti

La Roma attende Gian Piero Gasperini: si attende la risoluzione con l’Atalanta e una conferenza per salutare

Come raccontato nelle scorse ore, Gian Piero Gasperini ha deciso di mantenere la parola data alla Roma, che si è mossa circa tre mesi fa per corteggiarlo. A nulla è servito il tentativo della Juventus (tramite Comolli-Chiellini) di convincere in extremis l’allenatore, da sempre il prescelto di Claudio Ranieri.

È partita dunque la macchina burocratica per risolvere contratto con l’Atalanta e poi firmare un contratto di tre anni con la Roma. Bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma la comunicazione alla Dea è stata fatta da Gasperini in persona.

Nei prossimi giorni infatti (a meno di sconvolgimenti di piani, mercoledì) l’allenatore dovrebbe essere presente al matrimonio di Gianluca Scamacca nel Lazio, sfruttando l’occasione anche per fermarsi nella Capitale e fare il punto operativo con la sua nuova società. Nella giornata di domenica, inoltre, il Gasp dovrebbe anche volare a Parigi per la finale del Roland Garros.

Prima di parlare come allenatore della Roma, in ogni caso, il classe 1958 si congederà a Bergamo con una conferenza stampa (forse congiunta) o comunque con un saluto per ribadire che è stata una sua scelta e quindi la società e i Percassi non hanno alcuna responsabilità nella separazione. L’Atalanta, infatti, come ampiamente raccontato aveva anche proposto un ulteriore anno di contratto continuando il percorso di nove anni in cui ha portato la Dea in alto, anche con la vittoria dell’Europa League.