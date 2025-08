Roma, Gasperini: “Pressioni a Massara sul mercato? Non voglio creare complicazioni”

Le parole di Gian Piero Gasperini al termine dell’amichevole della Roma contro l’Aston Villa

Brutta sconfitta in amichevole della Roma, che cade per 4-0 in Inghilterra contro l’Aston Villa.

Risultato che non allarma Gian Piero Gasperini, che nel post partita ha riconosciuto i meriti degli avversari: “Abbiamo trovato una squadra forte. Era difficile contenerli. Bisogna guardare anche le cose buone fatte. Ci hanno creato grandi difficoltà“.

L’allenatore ha parlato della partita sottolineandone anche aspetti positivi.

Spazio, almeno in parte, anche al calciomercato. Di seguito le sue parole.

Roma, Gasperini: “L’impegno dei ragazzi è stato encomiabile”

L’allenatore giallorosso ha analizzato così la prova dei suoi: “L’impegno dei ragazzi è stato encomiabile. Non c’è niente da dire perché hanno sempre cercato di tenere il campo nel miglior modo possibile. A tratti abbiamo fatto anche buone cose e siamo stati più incisivi. Sul piano del gioco e sul piano del rubare il pallone abbiamo fatto delle cose. Abbiamo preso gol che ci andavano via anche a squadra schierata, sia il primo su punizione che il secondo gol. Dobbiamo dare il merito agli avversari che in questo momento hanno una marcia in più, forse anche due“.

Gasp ha poi sottolineato: “Questo comunque è calcio d’agosto non dobbiamo esaltarci quando vinci e non dobbiamo deprimerci quando perdi e la prossima farla meglio. Alcune prestazioni sono state anche buone. Mi è piaciuto molto dei nuovi El Aynaoui. Dobbiamo prendere le cose buone e pensare alle prossime“.

Gasperini: “Wesley non ha fatto bene”

Gasperini ha parlato anche di mercato e di eventuali pressioni che potrebbe avere Massara: “Mi auguro di no, spero di no e di non creare complicazioni“. E sulle tempistiche per un nuovo acquisto in attacco: “No, non ci siamo dati tempistiche. Vediamo… ci sono ancora tre settimane di mercato“.

Infine, tornando a parlare di campo, ha individuato le cose che non sono andate bene: “Abbiamo preso anche qualche gol. Non è facile contro questi calciatori che in questo momento sono veloci. Anche quando abbiamo tenuto bene il gioco siamo stati poco incisivi. Negli errori c’è un po’ di tutto. La squadra è una squadra che ha diversi elementi di velocità che ci hanno messo in difficoltà. Wesley? Non ha fatto bene, ha sbagliato tanto ma è comunque un ragazzo che ha un bel motore“.