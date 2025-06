Il nuovo direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, si è presentato ai microfoni ufficiali del club: le sue parole

“Tornare in questo club è per me motivo di grande orgoglio“, con queste parole Frederic Massara si è presentato (di nuovo) come nuovo direttore sportivo della Roma.

L’italiano è tornato a Trigoria prendendo il posto di Florent Ghisolfi, che ha interrotto il proprio rapporto con i giallorossi in maniera consensuale.

Il direttore ex Milan ha firmato un contratto di tre anni. Per lui, come detto, si tratta di un ritorno nella Capitale, dove in passato aveva già contribuito allo sviluppo della Roma.

Nella giornata di sabato 21 giugno, il club ha rilasciato una videointervista a Frederic Massara, nella quale si sente fare il punto sul mercato e sugli obiettivi dei giallorossi.

Roma, Massara si presenta

Nella sua intervista per il club, Massara ha parlato dell’incontro avuto con i Friedkin, di Ranieri e del neo allenatore Gasperini: “La famiglia Friedkin l’ho trovata molto determinata nel voler regalare delle gioie al pubblico romanista, nel voler conquistare trofei. E noi dovremo lavorare sodo. Ranieri? È un piacere ritrovarlo, il suo ruolo sarà importante anche per me perché farà da ponte verso una realtà romanista. Gasperini esigente? Dovremo esserlo tutti. In questi anni ha raggiunto risultati incredibili, siamo sicuri che darà un’identità alla nostra squadra”.

Successivamente, il neo direttore ha parlato della squadra e del mercato: “Crediamo di avere una rosa di valore, con giocatori forti. Siamo convinti di poter costruire una squadra ancora migliore. Abbiamo dei paletti piuttosto stringenti da rispettare con il fair play finanziario: lavoreremo in maniera sostenibile, ma comunque rimanendo funzionali. Cercheremo giocatori forti, utili e che servano alla squadra. Vogliamo far diventare la Roma sempre più forte.

Obiettivi e futuro

“Sono diversi anni che la Roma non gioca in Champions League e questo è veramente un peccato. Non vogliamo però fare proclami, bisogna solo lavorare“, ha detto Massara sugli obiettivi per la stagione.

E ha poi concluso sul futuro: “Sento grande fiducia da parte dei tifosi della Roma e della società. Questo ci aiuta per fare sempre meglio e per riuscire a regalare delle soddisfazioni che tutti meritano”.