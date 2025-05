Le mani di Svilar sulla corsa Champions: è lui l’idolo dell’Olimpico

La Roma batte 1-0 la Fiorentina e aggancia al quarto posto la Lazio, aspettando il risultato di Bologna-Juventus

“Olè olè olè Svilar, Svilar“: Roma-Fiorentina sì è chiusa così, con questo coro di sottofondo. L’ovazione per il portiere giallorosso è partita dalla sua parata all’88′ su Kean ed è terminata solamente negli ultimi secondi di partita.

La settima vittoria per 1-0 degli uomini di Ranieri negli ultimi 12 match passa ancora una volta per le mani del portiere belga, bravissimo in tre occasioni sul centravanti viola.

Diventato ormai un idolo, Svilar è sempre uno dei più applauditi: dalla lettura delle formazioni prima del match a ogni sua parata o giocata in campo.

Una fiducia e un amore del pubblico della Roma che il numero 99 si è conquistato domenica dopo domenica ricoprendo sempre un ruolo fondamentale in ogni vittoria degli uomini di Ranieri.

Diciottesimo clean sheet stagionale per Svilar

Tanto di questa incredibile rimonta della Roma, che aspettando il risultato di Bologna-Juventus è tornata al quarto posto insieme alla Lazio, passa per le mani di Svilar. Il portiere giallorosso ha tenuto per ben 15 volte su 32 match la porta inviolata in Serie A, 3 volte su 12 gare in Europa League.

Le parate nei derby, nella gara contro l’Inter della scorsa settimana e nella partita di oggi, 4 maggio, contro la Fiorentina sono solo un piccolo esempio di quanto il classe 1999 sia centrale in questa Roma, dando sicurezza a tutti.

Il suo futuro

Il contratto di Mile Svilar con la Roma scadrà a giugno 2027 ma tra i tifosi giallorossi ogni domenica cresce l’ansia per capire quale sarà il suo futuro. Nel pre partita di oggi Ghisolfi sul classe 1999 ha detto: “Non abbiamo fretta per il rinnovo, la scadenza è il 2027, stiamo parlando e siamo ottimisti“. Un ottimismo che calma e non poco i tifosi della Roma.

In un finale di stagione in cui l’ambiente è in attesa di capire cosa porterà il prossimo anno, con il dubbio su chi sarà il prossimo allenatore e la lotta alla Champions League che potrebbe trascinarsi fino all’ultima giornata, infatti, tra le poche certezze dei tifosi della Roma c’è la speranza che a difendere i pali giallorossi la prossima stagione sia ancora una volta Svilar.