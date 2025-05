Le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina

Scontro diretto con vista Europa all’Olimpico per la 35^ giornata di campionato, che vede affrontarsi Roma e Fiorentina.

I giallorossi sono imbattuti in Serie A da metà dicembre e non perdono in casa dal 2 dicembre contro l’Atalanta.

In caso di vittoria, i viola (reduci dall’andata della semifinale di Conference League contro il Betis) scavalcherebbero proprio la squadra di Ranieri in classifica, rilanciandosi per la zona Champions.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angeliño; Dovbyk, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Abdulhamid, Hummels, Paredes, Dybala, Nelsson, Gourna-Douath, Salah Edinne, Baldanzi, Saelemaekers, Pisilli, El Shaarawy.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Pongracic; Parisi, Ndour, Mandragora, Richardson, Gosens; Zaniolo, Kean. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Gudmundsson, Moreno, Colpani, Adli, Fagioli, Caprini, Folorunsho.

Dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming

La partita dello Stadio Olimpico, valida per la 35^ giornata di Serie A, si giocherà oggi, domenica 4 maggio, alle 18:00.

La gara sarà visibile per i soli abbonati in diretta Tv su Sky Sport e in streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv.