Roma-Fiorentina, espulso Zaniolo dopo la fine: cosa è successo

Cartellino rosso per Nicolò Zaniolo che è stato espulso dall’arbitro Chiffi dopo la fine della partita per proteste

Termina con un’espulsione il secondo ritorno di questa stagione da ex contro la Roma all’Olimpico per Nicolò Zaniolo.

Il 17, infatti, prima della partita di oggi aveva già giocato contro i giallorossi con la maglia dell’Atalanta nel girone d’andata, segnando anche un gol.

Partito da titolare nella gara odierna è stato sostituito al 61′ da Raffaele Palladino. A fine partita, poi, Zaniolo è corso dall’arbitro Chiffi per protestare ed è stato espulso.

In attesa della decisione del giudice sportivo sull’entità della squalifica il classe 1999, sicuramente, salterà almeno la gara del prossimo weekend contro il Venezia.

I prossimi impegni della Fiorentina

La Fiorentina dopo la gara di oggi contro la Roma tornerà in campo giovedì sera per giocarsi il ritorno della semifinale di Conference League contro il Betis Siviglia. I viola sono chiamati a ribaltare la sconfitta dell’andata per 2-1.

In campionato, invece, nelle ultime tre giornate gli uomini di Palladino saranno impegnati contro Venezia, Bologna e Udinese.