Roma, accordo con il Brighton per Ferguson: le cifre

Roma, le ultime sul mercato: accordo con il Brighton per Ferguson. Su Wesley e Ghilardi…

La dirigenza della Roma continua a lavorare per mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini una rosa capace di lottare per gli obiettivi in questo anno di rivoluzione.

Non solo l’arrivo di El Aynaoui che ormai è solo una questione di tempo dopo lo scambio di documenti. Proseguono anche le altre trattative per rinforzare la rosa negli altri reparti.

A partire da Evan Ferguson del Brighton. C’è l’accordo tra la Roma e il club inglese sul prestito con diritto di riscatto su cifre di poco al di sotto dei 40 milioni. Ora si tratta con il giocatore per i dettagli contrattuali. Non è comunque chiusa la trattativa per Rios.

Per la difesa, invece, Wesley del Flamengorimane al centro delle attenzioni e degli sforzi della dirigenza giallorossa. Rimane valida, come anticipato nella serata di giovedì 17 luglio, anche l’opzione Daniele Ghilardi del Verona.