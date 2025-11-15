Evan Ferguson non parte con la nazionale irlandese: l’attaccante resta a Roma per proseguire il recupero dall’infortunio

Evan Ferguson è rimasto fuori nelle ultime partite a causa di un infortunio alla caviglia. L’attaccante della Roma, uscito dopo pochi minuti durante la sfida con il Parma, ha poi saltato i match contro Milan e Udinese.

Proprio nella partita contro i bianconeri, anche Artem Dovbyk si è infortunato: l’ucraino ha riportato una lesione del tendine del retto femorale della gamba sinistra, costringendo Gasperini a un cambio forzato.

La situazione in attacco per la Roma, dunque, è delicata: Ferguson resterà a Trigoria e proseguirà il recupero per smaltire del tutto l’infortunio alla caviglia e lavorare in vista della gara contro la Cremonese.

L’attaccante, infatti, non raggiungerà il ritiro della nazionale irlandese, nonostante fosse stato convocato dal CT Hallgrimmson.