Roma, Ferguson sostituito al 38′ per un problema alla schiena

Evan Ferguson è uscito al 38′ di Roma-Sassuolo a causa di problema nella zona lombare della schiena: al suo posto El Shaarawy

Prosegue l’emergenza in attacco per la Roma di Gian Piero Gasperini. Al 38′ di Roma-Sassuolo Evan Ferguson ha infatti lasciato il campo per un problema nella zona lombare della schiena.

Il giocatore ha avvertito dolore già diversi minuti prima dopo aver preso un colpo e, in seguito a una caduta successiva per cui ha necessitato del supporto dello staff medico, Gian Piero Gasperini ha deciso di sostituirlo.

Al suo posto è entrato Stephan El Shaarawy. L’attaccante irlandese si è recato direttamente negli spogliatoi senza salutare né compagni né l’allenatore.