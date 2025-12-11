Evan Ferguson è stato il grande protagonista della serata della Roma in Europa League. Ecco le sue parole dopo la doppietta al Celtic

Evan Ferguson accende la notte europea della Roma. Nel sesto turno di Europa League, l’attaccante irlandese ha realizzato una doppietta con cui ha guidato i suoi al successo per 0-3 sul Celtic.

Al termine del match, Ferguson ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. La punta ha esordito dicendo: “Mi son sempre allenato, ho lavorato duramente e ho certo di dare sempre il massimo. Questa sera è andata bene”

Ferguson ha aggiunto: “Mi piace giocare in questo ambiente, in questo tipo di stadi. Io sono irlandese, e quindi qua mi sento quasi come a casa“.

L’attaccante ha dichiarato: “Ci sono tante aspettative su di te… all’inizio non è andata benissimo, è l’inizio di un nuovo periodo. Fa parte del calcio, sono molto contento per questa sera“.

“Gasperini mi spinge a dare il meglio”

Evan Ferguson ha concluso parlando del rapporto con Gasperini: “Ci alleniamo ogni giorno, cerca sempre di spingere tutti quanti al massimo. Si aspetta molto da me, vuole tanta intensità ed è per questo che lavoriamo“.