Roma, esordio con gol dopo un minuto per Arena

Alla prima con la maglia della Roma il classe 2009 Antonio Arena segna il gol del pareggio contro il Torino

Esordio da sogno per il classe 2009 Antonio Arena. Il giovane calciatore giallorosso è entrato nella gara contro il Torino di Coppa Italia all’80’ al posto di Bailey e un solo minuto dopo ha segnato la rete del pareggio.

Ovazione da parte di tutto lo stadio con l’Olimpico gli ha regalato tanti applausi al momento del suo ingresso al campo e un enorme boato dopo il gol.

Gli uomini di Gasperini per la seconda volta raggiungono il Torino che era andato avanti per due volte con la doppietta di Che Adams.