Roma, si valuta l’idea Elmas
La Roma valuta l’idea Eljif Elmas: viste le difficoltà nella trattativa con Sancho, i giallorossi sondano altre soluzioni
La Roma valuta l’idea Elmas per rinforzare gli esterni.
Viste le difficoltà nella trattativa per Jadon Sancho, che non ha ancora dato il via libera, i giallorossi stanno sondando altre soluzioni.
Per superare la concorrenza del Napoli, però, la Roma dovrebbe trattare per acquistare il giocatore, infatti potrebbe non bastare un’operazione in prestito con diritto di riscatto, sulla quale stanno puntando invece gli azzurri.
Nel frattempo, dunque, la Roma potrebbe entrare in corsa per l’ex Torino.