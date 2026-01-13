Roma, Gasperini: “Dobbiamo capire se vogliamo essere competitivi ora o valorizzare i giovani. Basta essere chiari”

Le parole di Gian Piero Gasperini a seguito della sconfitta della Roma contro il Torino di Marco Baroni

La Roma cade in casa per 3-2 contro il Torino nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ottimo primo tempo dei granata che sbloccano la gara al 35′ con la rete di Adams. Nella ripresa è immediata la reazione della squadra di casa. Hermoso entra tra il primo e il secondo tempo e impiega 30 secondi per rimettere tutto in equilibrio.

I granata, però, non si lasciano abbattere e ritornano avanti: l’asse è sempre la stessa, con Vlasic che pesca Adams che sigla il nuovo vantaggio per i suoi.

Poi all’Olimpico c’è spazio per la magia: il sedicenne Antonio Arena, nato nel 2009, entra e spedisce in rete il primo pallone toccato tra i professionisti.

La gioia per i tifosi di casa, però, è solo momentanea: a gelare i giallorossi ci pensa Emirham Ilkhan, che trova il definitivo 3-2 e manda il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter.

Roma, le parole di Gasperini

Gasperini ha commentato così la prestazione dei suoi ai microfoni di Sport Mediaset: “Ho visto tante cose buone. Abbiamo recuperato due volte la partita. Abbiamo ruotato tanto. Il finale poi ci lascia amareggiati, pensavamo di andare ai rigori“.

Mercato? “Sono soddisfatto di quello che ho. Abbiamo fatto un grande grande girone di andata. I giocatori hanno reso al meglio delle loro possibilità“.

Un commento poi su Antonio Arena, il classe 2009 andato in rete al debutto tra i professionisti: “Sono contento per lui, cercheremo di valorizzarlo al meglio. Ha una carica agonistica importante, ha forza da vendere e non ha timore. Allo stesso modo faremo con Robinio Vaz, qui c’è un progetto molto lungo e puntiamo sui giovani“.

Ha poi continuato: “Non sono deluso, sono molto soddisfatto della partita. Dispiace solo per il gol subito al 90′. Ma sono contento dello spirito che hanno mostrato questi ragazzi. La partita è stata bella. Se l’obiettivo è quello di valorizzare i giovani lo faremo, l’importante è che questo sia chiaro“.

Gasperini a fine Roma-Torino

L’allenatore ha parlato infine ancora di mercato: “Dall’inizio dell’anno è una squadra competitiva, sennò non avrebbe fatto i risultati che fatto. Bailey? Ha dato dimostrazione di essere vivace e vivo, però ha giocato fuori ruolo e per questo lo ringrazio. In alcune situazioni siamo carenti, dobbiamo capire se essere competitivi nell’immediato o se dobbiamo portare avanti un discorso di giovani“.