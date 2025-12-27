Il capitano della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato del suo legame con il club giallorosso e del momento sotto la guida di Gasperini

Stephan El Shaarawy si trova alla decima stagione con la maglia della Roma, e da inizio anno indossa la fascia di capitano.

Un traguardo che lui stesso ha definito “un orgoglio e un privilegio” a Radio Tv Serie A. Il centrocampista ha poi aggiunto: “Ho vissuto gli anni di Totti e De Rossi, che hanno fatto la storia del club e del calcio italiano. È una fascia speciale e una grande responsabilità verso gruppo e tifosi“.

El Shaarawy ha parlato anche del suo legame con il club giallorosso e della prima parte di stagione sotto la guida di Gian Piero Gasperini, fino agli obiettivi stagionali.

“È la squadra dove sono stato più a lungo. Mi sono sempre trovato bene fin dal primo giorno, la città mi ha accolto due volte alla grande. Ci sono stati alti e bassi, ma sono soddisfatto del percorso che ho fatto. Ho sempre lavorato per me stesso e per il bene della squadra” ha proseguito il capitano della Roma.

Roma, le parole di El Shaarawy

Su Gasperini si è espresso così: “È molto esigente, un grande maestro dal punto di vista tattico. Ti porta sempre al limite, ma il lavoro si vede in partita, soprattutto nei secondi tempi“.

El Shaarawy ha infine messo in chiaro gli obiettivi della Roma per questa stagione: “Il traguardo principale è tornare in Champions. Vogliamo arrivare in fondo anche in Europa League e fare bene in Coppa Italia“.