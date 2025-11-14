Dai primi mesi con Gasperini al momento del reparto offensivo: le parole dell’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy

La Roma ha chiuso l’ultima gara prima della pausa nazionali con una vittoria contro l’Udinese, portandosi in vetta alla classifica di Serie A insieme all’Inter.

Sul momento positivo dei giallorossi si è espresso Stephan El Shaarawy, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Ogni anno la società cerca di mettere in piedi una struttura, una squadra e uno staff che sia all’altezza della piazza e della storia di Roma” ha esordito l’ex Milan.

L’attaccante della Roma ha parlato del supporto di Ranieri e dei primi mesi con Gasperini, ma anche del reparto offensivo.

Roma, El Shaarawy: “Attacco? Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno”

El Shaarawy ha commentato così il lavoro svolto da Ranieri e la prima parte di stagione sotto la guida di Gasperini: “Tutti gli anni si parte con l’obiettivo di formare una squadra vincente, quest’anno con uomini che conoscono la piazza: abbiamo visto i risultati che Ranieri ha portato da allenatore e che sta portando da dirigente, avendo scelto un grande allenatore come Gasperini. Un altro è Massara che ha avuto l’esperienza a Roma due volte. Quest’anno siamo partiti forte, stiamo percorrendo la strada giusta“.

Si è poi soffermato sull’attacco, che ha avuto alcune difficoltà: “Io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno: nonostante siamo il nono attacco siamo primi con l’Inter. Creiamo tante occasioni, se riuscissimo a migliorare la fase realizzativa potremmo diventare una squadra completa: possiamo migliorare ma siamo su una buona strada. Se miglioriamo la fase realizzativa potremo essere protagonisti per tanto tempo“.

El Shaarawy ha parlato anche della crescita dei compagni, in particolare Soulé: “Ho visto una crescita importante di Soulè, sta facendo veramente bene e lo vedo anche in allenamento, nei dettagli. Tutti stanno crescendo, la capacità di Gasperini è quella di tirare fuori il meglio da tutti a livello individuale e collettivo“.

Ha concluso parlando delle ambizioni della Roma: “Non c’è ancora una squadra che sta dominando totalmente il campionato, ma conosciamo i valori delle squadre come Inter e Napoli, sono tutte lì. Siamo all’inizio ma il nostro obiettivo è quello di rimanere avanti il più possibile, vedo una squadra con grandi margini di crescita. L’obiettivo è lavorare con la massima tranquillità e serietà: il mister dà le opportunità e bisogna essere pronti a sfruttarle e cercare di essere protagonista. L’obiettivo è sempre mettersi a disposizione della squadra e fare del proprio meglio“.