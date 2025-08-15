El Shaarawy: “La fascia da capitano un orgoglio. La maglia della Roma va onorata”
Il nuovo capitano della Roma Stefan El Shaarawy ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport
Stephan El Shaarawy è il nuovo capitano della Roma. L’esterno giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. El Shaarawy ha esordito parlando dell’obiettivo Champions League: “È uno degli obiettivi di quest’anno, che abbiamo sfiorato per un solo punto la scorsa stagione. Vogliamo raggiungere la Champions e in generale vogliamo fare meglio in Europa. C’è grande entusiasmo da parte di tutti”.
Il capitano ha parlato di Gian Piero Gasperini, una vecchia conoscenza con cui si è incrociato nuovamente nella capitale: “È stato il primo allenatore che ho avuto, mi ha fatto esordire in Serie A. È un maestro di campo. È un allenatore diretto sia in campo che fuori, sa valorizzare i giocatori e li fa esprimere nella maniera migliore. È esperto e penso che possa aiutarci molto. La preparazione estiva è stata molto intensa”.
El Shaarawy ha parlato delle differenze tra il gioco di Gasperini e quello di Claudio Ranieri: “Gasperini chiede intensità e dinamismo, vuole un pressing offensivo e propositivo in avanti. Chiede molta spinta dagli esterni e noi lo stiamo seguendo. L’obiettivo è quello di fare meglio dell’anno scorso”
L’attaccante ha parlato della fascia da capitano: “È un grande orgoglio. Indossare la fascia di capitano è una grande soddisfazione, una bella responsabilità. E non si indossa solo la domenica: cerco di essere un buon esempio per tutti durante la settimana. La maglia della Roma è importante, va rispettata e onorata sempre”.
“Ranieri è un simbolo, incarna i valori della Roma”
El Shaarawy ha parlato delle figure giallorosse che guideranno il club: “Con Gasperini, Ranieri e Massara ci sono tre figure molto esperte, che conoscono molto bene il calcio. In più, due di loro già conoscono la Roma. Ranieri è un simbolo, sa come incarnare i valori di questa società”.
L’attaccante ha parlato della visita dell’allenatore dell’Italia Gattuso (suo ex compagno al Milan) e della convocazione in Nazionale: “Ci siamo salutati e mi ha fatto molto piacere ritrovarlo: con lui ho giocato nel suo ultimo anno in rossonero. È un allenatore che in questo momento può dare molta energia e motivazione alla Nazionale. La convocazione? L’ultima per me è stata quella dell’Europeo: quella della Nazionale è una maglia molto importante, ma in questo momento, si sa, prima tutto passa dalla Roma e penso a fare bene qui”.
“Napoli e Inter le favorite per lo scudetto”
El Shaarawy ha concluso sbilanciandosi sulle squadre favorite per la vittoria del prossimo scudetto: “Napoli e Inter sono le squadre più strutturate e organizzate. Noi pensiamo a fare bene, a migliorarci, l’importante è partire forte e non essere costretti poi a rincorrere come abbiamo fatto lo scorso anno”.