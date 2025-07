Roma, raggiunto l’accordo verbale con il Lens per El Aynaoui: previsto per domani lo scambio dei documenti

Neil El Aynaoui (IMAGO)

A meno di colpi di scena sarà El Aynaoui il nuovo centrocampista della Roma: le novità

Novità importanti per quanto riguarda il centrocampo della Roma: i giallorossi hanno trovato l’accordo verbale con il Lens per El Aynaoui, e a meno di colpi di scena in arrivo dal Brasile sarà lui il nuovo centrocampista.

I giallorossi sono infatti rimasti infastiditi dai continui giochi al rialzo del Palmeiras per Rios, e in serata hanno deciso di stringere per il marocchino che fin da subito è stato uno degli obiettivi prioritari.

Sono previsti per domani, venerdì 18 luglio, la formalizzazione e lo scambio dei documenti, per la trattativa da 25 milioni di euro più bonus.

Intanto, per quanto riguarda l’attacco, si cerca l’intesa con il Brighton sulla cifra del riscatto di Evan Ferguson.