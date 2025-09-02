Roma, El Aynaoui sceglie il Marocco. E a dicembre c’è la Coppa d’Africa
Il centrocampista della Roma El Aynaoui è stato convocato dal Marocco: a dicembre ci sarà anche la Coppa d’Africa
Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, è stato convocato dal Marocco per le gare valide per la qualificazione ai Mondiali contro Niger e Zambia.
Come aveva già rivelato il giocatore stesso è ora ufficiale la scelta del classe 2001, che rappresenterà la nazionale marocchina.
Viene di conseguenza che l’ex Lens potrebbe entrare a far parte della rosa del Marocco per la Coppa d’Africa, che inizierà a fine dicembre.
Stesso dicorso per Evan N’Dicka, che sarà impegnato con la sua Costa d’Avorio.
Roma, El Aynaoui convocato dal Marocco
Oltre al giocatore marocchino, in questa pausa dal campionato la Roma ha visto partire anche Celik, Ferguson, Kone, Wesley, Dovbyk, Mancini, Pisilli, Ziolkowski e Tsmikas.
Tutti i giocatori sono stati convocati dalle rispettive nazionali per le sfide valide per la partecipazione ai prossimi Mondiali del 2026.