Roma in chiusura per El Aynaoui: il suo arrivo non esclude Rios

Le ultime sul mercato in entrata della Roma

Arrivano importanti novità dal lato mercato per la Roma. L’operazione per El Aynaoui, centrocampista classe 2001 del Lens, è in chiusura. La trattativa per il calciatore franco-marocchino si aggira sui 25 milioni di euro bonus compresi.

La trattativa per Rios invece resta al momento di difficile percorrenza, visti soprattutto i giochi di rialzo del Palmeiras per il calciatore colombiano.

L’arrivo di uno dei due però non esclude l’altro: infatti ora i giallorossi potrebbero chiudere per El Aynaoui e, in un secondo momento, rifarsi sotto per Rios.