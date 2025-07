Roma, non solo Fábio Silva: c’è anche Echeverri del Manchester City

Roma, non c’è solo il nome di Fábio Silva per l’attacco: la situazione

In casa Roma si guarda in Premier League per cercare di portare in giallorosso un nuovo attaccante.

Per il club allenato da Gasperini non c’è solo il nome di Fábio Silva del Wolves in lista: spunta adesso – sempre dalla Premier – il nome di Claudio Echeverri, classe 2006 di proprietà del Manchester City.

L’argentino, che è reduce dal Mondiale per Club con i suoi con cui è sceso in campo in un’occasione e ha messo a segno una rete, non ha trovato particolare spazio nella passata stagione di Premier League e ha collezionato appena 3 presenze (compresa quella al Mondiale contro l’Al-Ain) e 64 minuti di gioco.