Milan-Roma, rigore sbagliato e infortunio per Dybala: la ricostruzione
Paulo Dybala sbaglia un rigore all’82’ di Milan-Roma e si fa male dopo averlo calciato
Succede di tutto negli ultimi minuti di Milan-Roma.
I rossoneri, in vantaggio 1-0 dopo diverse occasioni sbagliate, concedono un calcio di rigore ai giallorossi per fallo di mano di Fofana su punizione di Pellegrini.
Sul dischetto si presenta Dybala che, oltre a farsi parare il tiro da Maignan, si infortuna come successo a De Bruyne contro l’Inter.
Il giocatore ha infatti chiesto immediatamente il cambio a Gasperini, che al suo posto ha inserito Baldanzi.
La ricostruzione dell’accaduto
All’80’ la Roma si guadagna un importante calcio di punizione dal limite per fallo di Fofana su Pellegrini. Proprio il centrocampista francese, un minuto dopo, colpisce con il braccio alto il tiro del numero 7 giallorosso.
Sul dischetto si presenta Dybala, che si fa però parare il rigore da Maignan. Oltre il danno, la beffa: il numero 21 giallorosso si infortuna ed è così costretto a chiedere il cambio.