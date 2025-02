Roma, Dybala: “Reazione da squadra vera. Non dobbiamo mollare ora”

La Roma supera il Porto e accede agli ottavi di finale di Europa League: il commento di Paulo Dybala dopo il fischio finale.

Allo Stadio Olimpico, la Roma ribalta il match contro il Porto dopo essere andata in svantaggio per la spettacolare rovesciata di Omorodion.

La reazione della squadra di Ranieri è immediata e porta la firma di Paulo Dybala, autore di una straordinaria doppietta in quattro minuti che restituisce il vantaggio alla Roma. Nel finale, Nicolò Pisilli sigilla la vittoria con il gol che chiude definitivamente i conti.

Ora, la Roma attende il sorteggio del 21 febbraio per conoscere il prossimo avversario agli ottavi di finale.

Al termine dell’incontro, Paulo Dybala ha commentato la prestazione ai microfoni di Sky Sport.

Roma, le parole di Dybala

La Joya ha esordito: “Credo che dopo il loro gol abbiamo avuto un atteggiamento da grande squadra. Abbiamo avuto dei momenti di tensione all’inizio, poi abbiamo preso fiducia grazie al gol e al sostegno della gente”.

Poi, ha continuato: “Tifosi? L’affetto che ha la gente per me, non solo qui in campo, anche per le strade, è qualcosa di unico. Sappiamo che questa stagione non è andata come ci aspettavamo, ma ora abbiamo una grande possibilità. Gli anni scorsi abbiamo giocato le finali, sappiamo che l’Europa ci potrà dare tanto”.

Su Ranieri: “È nato qui, conosce questa piazza e sa quello che può tirar fuori da ogni giocatore. Non guarda il nome di nessuno, così tutti abbiamo la possibilità di giocare. Adesso non dobbiamo mollare e continuare a lavorare in questo modo. Lazio o Bilbao? Qualsiasi squadra va bene. So cosa vuoi che ti dica, ma non te lo dico (ride, ndr)”.